邦睿營收／去年獲利1.02億元 EPS 4.13元 均同步刷新紀錄

上市生技股邦睿生技-創（6955）3日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後淨利1.02億元，年增五成，每股稅後純益（EPS）4.13元。

邦睿生技董事會決議盈餘分派情形為現金股利每股配發1.5元、股票股利每股配發1.5元；並以資本公積轉增資每股配發0.75元，共計每千股共無償配發股票225股，此股利政策將送今年度股東常會通過，對股東來說是相當有感的回饋。

邦睿生技表示，憑藉著「AI全自動精子品質檢測儀」及「男性不孕整體解決方案全系列產品」透過簡單、快速、自動化、標準化及可靠的判讀結果，讓產品在人工生殖市場有著剛性需求為營收帶來高成長率，去年整年度的淨利率更是達到33%，稅後淨利一舉突破新台幣億元，EPS更是首次站上4.13元。

邦睿生技董事長暨總經理徐振騰表示，邦睿生技今年已成立滿十周年，產品布局將更多元發展，以「男性不孕症整體解決方案Male Infertility Total Solution」的基礎上轉型成「AI-Powered Fertility Science」，用AI人工智慧及更科學的技術提供智慧化、標準化和可靠的產品來滿足男性和女性生殖領域的需求。

邦睿生技規劃將於今年7月初在英國倫敦所舉行的歐洲生殖年會（ESHRE），首度展出自行研發的卵子冷凍解凍產品，該產品能大幅提高卵子在冷凍或是解凍過程的效率，有效減少卵子在冷凍解凍過程中折損，該產品的推出對於人工生殖領域將是一大助益，可望為未來營收增加動能。