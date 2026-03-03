聽新聞
0:00 / 0:00

創業家財報／去年每股淨損0.92元 擬辦理私募

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

創業家（8477）董事會通過2025年財報，去年營收4.14億元，營業虧損9,415.5萬元，歸屬母公司淨損5,873.9萬元，每股淨損0.92元。董事會決議不配發股利，預計5月21日舉行股東會

創業家董事會也通過將辦理針對特定人私募，但尚未洽定特定人。創業家公告，擬請股東會授權董事長以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，且對公司營運具有一定了解，有利於公司未來營運發展者。辦理私募主要為提高公司獲利能力、強化財務結構及維持公司永續經營，並考量強化經營階層穩定性。

股東會 營收

延伸閱讀

聖暉去年每股純益達28.42元、年度合計配息20元 雙創新高

環球晶去年每股純益15.29元 全年每股配息7.7元

環球晶財報／2025年全年 EPS 15.29元 通過配息7.7元

聖暉財報／2025年全年 EPS 28.42元、通過配息20元 雙創歷史新高

相關新聞

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

床的世界（2938）3日公告，董事長陳燕飛逝世，享壽78歲。董事會已於同日確認異動並啟動後續接任程序，相關人事將另行公告。公司強調，各項業務採分層負責架構，營運一切正常，對股東權益與市場運作影響有限。

創業家財報／去年每股淨損0.92元 擬辦理私募

創業家（8477）董事會通過2025年財報，去年營收4.14億元，營業虧損9,415.5萬元，歸屬母公司淨損5,873.9萬元，每股淨損0.92元。董事會決議不配發股利，預計5月21日舉行股東會。

INFINITI領先響應美製進口車輛關稅調降 QX60 2.0t降幅約30萬元

裕日車（2227）代理的INFINITI品牌3日宣布，率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，以實質利多回饋顧客，自即日起推出正七人座日系豪華休旅QX60 2.0尊榮優惠價238萬元起，比原來價格降低30萬元，推估降幅最少12%。

市占率海放第2名 三陽2月蟬聯機車銷售冠軍寶座

2月機車戰報出爐，三陽（2206）以市占率42.8%，月銷售19,195台拿下冠軍，光陽緊追在後11,376台，市占25.4%，第三名山葉9,648台，市占21.5%，gogoro 1,510，市占3.4%。

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。