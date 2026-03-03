聽新聞
創業家財報／去年每股淨損0.92元 擬辦理私募
創業家（8477）董事會通過2025年財報，去年營收4.14億元，營業虧損9,415.5萬元，歸屬母公司淨損5,873.9萬元，每股淨損0.92元。董事會決議不配發股利，預計5月21日舉行股東會。
創業家董事會也通過將辦理針對特定人私募，但尚未洽定特定人。創業家公告，擬請股東會授權董事長以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，且對公司營運具有一定了解，有利於公司未來營運發展者。辦理私募主要為提高公司獲利能力、強化財務結構及維持公司永續經營，並考量強化經營階層穩定性。
