雷虎科技財報／自結1月每股稅後純益0.33元

無人機大廠雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，3日公告1月自結合併營收1.58億元、年增84%，本期淨利0.5億元、年增645%，單月每股稅後純益0.33元。

雷虎隨著遙控模型、牙科醫材、無人機及瓶胚等產品出貨持續升溫，加上去年同期基期較低，1月合併營收不但年月雙增，創七個月以來新高，且為歷史單月營收第三高。

雷虎去年合併營收14.24億元、年增14%，稅後純益0.87億元、年增22%，每股稅後純益0.58元；董事會稍早通過不配發股利，並擬辦理現金增資發行普通股，發行普通股數以不超過1,200萬股為上限。

雷虎表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，已透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案；俄亥俄州無人機零件廠預計今年第2季投產，希望將來美國無人載具市場營收與台灣市場相當。

雷虎今年也會積極參加國際性展覽，全力爭取訂單。目前已知，上半年包括3月24日在德國杜塞道夫登場的「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，以及5月12日在底特律登場的「美國海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，雷虎都不會缺席。

雷虎科技指出，除了參展，雷虎也積極參與政府無人載具標案，像2025年6月中科院舉辦的「比武大賽」，於蘇澳外海展示水面無人載具，而今年將爭取軍備局近5萬台的無人機標案。

軍備局規劃2026年5款無人機標案，釋出4萬8,750架、約新台幣500億元採購案；國防部也擬釋出1,350艘無人艇訂單，規模上看百億至數百億元。

在美國市場部分，雷虎說，美國無人機優勢計畫規模約10億美元，將由美國子公司或與美國當地公司合作，積極爭取訂單。

除了無人機，雷虎也加速推動新事業，其中無菌包材廠生產塑膠瓶蓋、寶特瓶胚，交貨給填充廠製作寶特瓶，鎖定國內知名超商及飲料廠客戶；今年現金增資完成後，將再擴增另一條寶特瓶胚產線，包材廠年產值將可望倍增。