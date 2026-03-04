快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電建構影視內容生態系

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信個人家庭分公司副總經理陳淑玲（左）於Hami Video獨家韓劇《神與律師事務所》開播記者會，致贈柳演錫（右）象徵劇中律師身份的「書燈」小禮。中華電信／提供
中華電信個人家庭分公司副總經理陳淑玲（左）於Hami Video獨家韓劇《神與律師事務所》開播記者會，致贈柳演錫（右）象徵劇中律師身份的「書燈」小禮。中華電信／提供

中華電信（2412）持續深化台韓影視合作布局，Hami Video最新獨家韓劇《神與律師事務所》將於3月13日正式首播，昨（3）日舉辦開播記者會，特別邀請男主角柳演錫來台宣傳。中華電信個人家庭分公司副總陳淑玲表示，Hami Video將全力朝向「打造全台灣最懂觀眾的影視平台」的目標邁進。

中華電信持續以多元策略深化內容布局，透過國際策略合作、獨家授權引進及本土內容支持等多軌並進，結合MOD與Hami Video雙平台優勢，逐步建構完整影視內容生態系。

繼去年邀請《我的完美秘書》男主角李浚赫來台帶動話題效應後，今年獨家首播韓劇《神與律師事務所》，韓國男神柳演錫與李絮主演，結合法律、奇幻與人性題材，預告後即話題不斷，更邀請男主角柳演錫來台宣傳。

陳淑玲表示，很榮幸邀請柳演錫來台宣傳，Hami Video將持續以客戶需求為核心，全力朝向「打造全台灣最懂觀眾的影視平台」的目標邁進。展望未來，我們也會持續擴大國際內容合作，同步引進優質戲劇與運動賽事，提供客戶更多元且高品質的影視內容。

近年中華電信MOD、Hami Video總用戶數約300萬戶，陳淑玲觀察，雖然有線電視用戶數持續下滑，但MOD用戶數維持穩定，Hami Video持續成長，加上中華電信獨有的「戲劇及運動轉播」雙主軸，今年持續引進多元內容，加上轉播三大運動賽事（WBC、世足、亞運）加持，今年用戶數可望有二位數成長。

中華電信強調，今年持續推出韓劇、日劇、台劇與國際強片等多部獨家與熱門影劇作品，擴大內容深度與廣度，提升整體平台競爭力，並強化與國際影視夥伴的合作關係，透過技術與平台整合優勢，優化觀影體驗，鞏固Hami Video作為優質內容首選平台的定位。

中華電信也宣布，寵愛粉絲，即日起至全台指定門市與BTS應援立牌拍照，並完成指定任務，即可免費獲得「BTS精美小卡」一份。影視方案同步優惠，申辦Hami Video影劇館+年約月繳價99元起，搭配Netflix高級版可享合購優惠價每月460元，搭配Disney+高級方案可享合購優惠價每月335元。

中華電 中華電信 柳演錫

延伸閱讀

WBC棒球經典賽將開打！愛爾達將掀轉播熱潮 世足、亞運緊接在後

中華電率先揭露ESG財務資訊

經典賽觀賽省錢整理包！月付199元追全場賽事 Hami、愛爾達方案一次看

三月瘋棒球！中華電信推行動、寬頻優惠再抽限量TEAM TAIWAN棒球周邊

相關新聞

裕日美製車一口氣降價30萬 牽動本月車市銷售

裕日車代理的INFINITI品牌昨（3）日宣布，率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，以實質利多回饋顧客，自即日起推出正七人座日系豪華休旅QX60 2.0t尊榮優惠價238萬元起，比原來價格降低30萬元，推估降幅最少12%。

生策會改選 楊泮池接會長

生策會昨（3）日召開第八屆第一次理監事聯席會議，完成新任會長、副會長與監事長改選。會長由中研院院士楊泮池接任，監事長由台大前校長陳維昭續任。

中華電建構影視內容生態系

中華電信持續深化台韓影視合作布局，Hami Video最新獨家韓劇《神與律師事務所》將於3月13日正式首播，昨（3）日舉辦開播記者會，特別邀請男主角柳演錫來台宣傳。中華電信個人家庭分公司副總陳淑玲表示，Hami Video將全力朝向「打造全台灣最懂觀眾的影視平台」的目標邁進。

生策會再增雙委員會 強化競爭力

生策會昨（3）日召開第八屆第一次理監事聯席會議，通過新成立「新藥發展委員會」及「AI智慧醫療發展委員會」，面對全球醫療創新加速與資本市場變動，未來要透過雙委員會戰略布局，強化台灣在「原創新藥」與「AI智慧醫療」的國際競爭力。

iPhone 17e來了 電信三雄拚場

蘋果iPhone 17e被譽為是「最超值的蘋果AI手機新標竿」，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳昨（3）日宣布預約辦法，將於11日開賣，同時公布專屬購機資費方案，搭配1,399元專案、綁約48個月，最低零元起。

專家觀點／高股息熱潮 潛藏人性心理機制

台灣投資人對於債券與高股息的熱愛已不是祕密，一些投資社團裡最常見的問題不是「這檔報酬率多少」，而是「這檔月配多少」、「年化配息率幾趴」。即使可能知道配息會從淨值扣除，知道股利要併入綜所稅，要扣二代健保，依然對這些產品趨之若鶩。為什麼投資人如此執著於「看得到的現金流」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。