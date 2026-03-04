中華電建構影視內容生態系

中華電信（2412）持續深化台韓影視合作布局，Hami Video最新獨家韓劇《神與律師事務所》將於3月13日正式首播，昨（3）日舉辦開播記者會，特別邀請男主角柳演錫來台宣傳。中華電信個人家庭分公司副總陳淑玲表示，Hami Video將全力朝向「打造全台灣最懂觀眾的影視平台」的目標邁進。

中華電信持續以多元策略深化內容布局，透過國際策略合作、獨家授權引進及本土內容支持等多軌並進，結合MOD與Hami Video雙平台優勢，逐步建構完整影視內容生態系。

繼去年邀請《我的完美秘書》男主角李浚赫來台帶動話題效應後，今年獨家首播韓劇《神與律師事務所》，韓國男神柳演錫與李絮主演，結合法律、奇幻與人性題材，預告後即話題不斷，更邀請男主角柳演錫來台宣傳。

陳淑玲表示，很榮幸邀請柳演錫來台宣傳，Hami Video將持續以客戶需求為核心，全力朝向「打造全台灣最懂觀眾的影視平台」的目標邁進。展望未來，我們也會持續擴大國際內容合作，同步引進優質戲劇與運動賽事，提供客戶更多元且高品質的影視內容。

近年中華電信MOD、Hami Video總用戶數約300萬戶，陳淑玲觀察，雖然有線電視用戶數持續下滑，但MOD用戶數維持穩定，Hami Video持續成長，加上中華電信獨有的「戲劇及運動轉播」雙主軸，今年持續引進多元內容，加上轉播三大運動賽事（WBC、世足、亞運）加持，今年用戶數可望有二位數成長。

中華電信強調，今年持續推出韓劇、日劇、台劇與國際強片等多部獨家與熱門影劇作品，擴大內容深度與廣度，提升整體平台競爭力，並強化與國際影視夥伴的合作關係，透過技術與平台整合優勢，優化觀影體驗，鞏固Hami Video作為優質內容首選平台的定位。

中華電信也宣布，寵愛粉絲，即日起至全台指定門市與BTS應援立牌拍照，並完成指定任務，即可免費獲得「BTS精美小卡」一份。影視方案同步優惠，申辦Hami Video影劇館+年約月繳價99元起，搭配Netflix高級版可享合購優惠價每月460元，搭配Disney+高級方案可享合購優惠價每月335元。