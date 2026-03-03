程泰公開收購裕國股票截止累計持股增至17.5228% 不排除持續收購股票

程泰機械（1583）公開收購裕國冷凍冷藏公司普通股3日下午截止，此次公收累計收購8,388張普通股，比例7.0228%；加上程泰原本持股10.5%，合計持股比例已達17.5228%。程泰表示，不排除後續持續收購裕國股票。

程泰表示，此次公開收購裕國股票，最低收購數量為5,972張，累積應賣股數已於2月10日超過上述最低收購數量，因此本次公開收購條件已成就。

裕國預計6月底召開股東常會全面改選董事，程泰稍早表示，不排除與收購競爭者久裕國際投資合作，爭取參與經營的機會。

稍早，董事之一的久裕國際投資，提出以每股37元價格自2月2日至3月9日，公開收購裕國5%股權。程泰隨後於4日晚間也宣布， 將出資7億元，以每股40元、自2月6日起至3月3日公開收購裕國股票，上限為14.65%。

程泰此次公收，期間累計收購8,388張股票，雖未達原訂上限的14.65%，但公司強調公開收購條件已成就，公收應屬成功，後續也不排除持續收購裕國股票。