iPhone 17e來了 電信三雄拚場
蘋果iPhone 17e被譽為是「最超值的蘋果AI手機新標竿」，電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳昨（3）日宣布預約辦法，將於11日開賣，同時公布專屬購機資費方案，搭配1,399元專案、綁約48個月，最低零元起。
中華電信昨日宣布，網路門市限量預約一小時額滿，以256GB銷售占八成最為搶手，粉色最受青睞。
iPhone 17e搭載最新一代A19晶片與Apple設計的全新C1X行動數據機系統，支援iOS 26先進電源管理，擁有 Apple Intelligence功能、支援MagSafe快速無線充電，共有白色、黑色與全新優美嫩粉色三款，搭配256GB和512GB儲存容量。
遠傳昨日宣布，即刻起全台遠傳門市開放iPhone 17e預先登記，中華電信昨日下午三點開放限量網路預約，台灣大將於今（4）日上午11點在myfone實體與網路門市開放預約，myfone網路門市4日晚上10點15分開放iPhone 17e 「單機」預購。
