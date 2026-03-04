裕日美製車一口氣降價30萬 牽動本月車市銷售

裕日車（2227）代理的INFINITI品牌昨（3）日宣布，率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，以實質利多回饋顧客，自即日起推出正七人座日系豪華休旅QX60 2.0t尊榮優惠價238萬元起，比原來價格降低30萬元，推估降幅最少12%。

國內車市3月依舊受到進口車關稅及國際地緣動盪牽動，業界推估總銷售台數約在3.4萬台到3.6萬台區間；美國電動車知名品牌特斯拉2月底及3月初約有3千多台運抵台灣，業界認為車廠會開始擺脫美中關稅未定案的陰霾開始走自已的路，3月特斯拉交車概況、INFINITI QX60 2.0t降價策略，成為3月牽動總市場銷售表現的重要關鍵。

裕日車表示，INFINITI QX60 2.0t即刻響應關稅調降措施，以最直接、有感的實質優惠回饋高端消費者。未來將持續深耕台灣市場，積極導入更多元豐富的車型，構築完整產品陣容。INFINITI QX60 2.0t一直是國人很喜歡的進口車款之一，該車款強調舒適空間、豪華質感再加上前瞻豐富的科技配置，樹立正七人座休旅級距的豪華全新標竿。

和泰車（2207）代理的TOYOTA也表示，在關稅未定的陰霾下，瞄準利基型市場需求商機，新一代TOYOTA bZ4X以進口電動車賣國產價，比前一代便宜超過30萬元，128萬登場，純電動休旅bZ4X今年以來業績開紅盤，2月領牌438台，成功蟬聯單月電動車銷售冠軍，看好國人想開電動車的需求，熱銷電動車款bZ4X於3月再推優惠策略吸客，3月31日入主bZ4X，享半年隨插即充吃到飽。

進口豪華車品牌LEXUS則表示，關稅課題未定案，3月的車市銷售狀況也會非常辛苦，豪華車2月占總市場比重已經掉到18.2%，2024年全年25.2%，顯示市場買盤觀望氣氛濃厚，未來還要持續觀察地緣政治對於經濟的干擾。