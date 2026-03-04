快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

裕日美製車一口氣降價30萬 牽動本月車市銷售

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
裕日車代理的INFINITI品牌3日宣布，率先響應美國製進口車輛關稅調降措施。裕日車／提供 黃淑惠
裕日車代理的INFINITI品牌3日宣布，率先響應美國製進口車輛關稅調降措施。裕日車／提供 黃淑惠

裕日車（2227）代理的INFINITI品牌昨（3）日宣布，率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，以實質利多回饋顧客，自即日起推出正七人座日系豪華休旅QX60 2.0t尊榮優惠價238萬元起，比原來價格降低30萬元，推估降幅最少12%。

國內車市3月依舊受到進口車關稅及國際地緣動盪牽動，業界推估總銷售台數約在3.4萬台到3.6萬台區間；美國電動車知名品牌特斯拉2月底及3月初約有3千多台運抵台灣，業界認為車廠會開始擺脫美中關稅未定案的陰霾開始走自已的路，3月特斯拉交車概況、INFINITI  QX60 2.0t降價策略，成為3月牽動總市場銷售表現的重要關鍵。

裕日車表示，INFINITI QX60 2.0t即刻響應關稅調降措施，以最直接、有感的實質優惠回饋高端消費者。未來將持續深耕台灣市場，積極導入更多元豐富的車型，構築完整產品陣容。INFINITI QX60 2.0t一直是國人很喜歡的進口車款之一，該車款強調舒適空間、豪華質感再加上前瞻豐富的科技配置，樹立正七人座休旅級距的豪華全新標竿。

和泰車（2207）代理的TOYOTA也表示，在關稅未定的陰霾下，瞄準利基型市場需求商機，新一代TOYOTA bZ4X以進口電動車賣國產價，比前一代便宜超過30萬元，128萬登場，純電動休旅bZ4X今年以來業績開紅盤，2月領牌438台，成功蟬聯單月電動車銷售冠軍，看好國人想開電動車的需求，熱銷電動車款bZ4X於3月再推優惠策略吸客，3月31日入主bZ4X，享半年隨插即充吃到飽。

進口豪華車品牌LEXUS則表示，關稅課題未定案，3月的車市銷售狀況也會非常辛苦，豪華車2月占總市場比重已經掉到18.2%，2024年全年25.2%，顯示市場買盤觀望氣氛濃厚，未來還要持續觀察地緣政治對於經濟的干擾。

裕日車 關稅 特斯拉

延伸閱讀

INFINITI領先響應美製進口車輛關稅調降 QX60 2.0t降幅約30萬元

美車零關稅衝擊 經部允評估日、歐等關鍵零組件降稅可能

Tesla 新車大量抵台 3月車市總銷台數約3.4至3.6萬台區間

2月新車掛牌數 年月雙減

相關新聞

裕日美製車一口氣降價30萬 牽動本月車市銷售

裕日車代理的INFINITI品牌昨（3）日宣布，率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，以實質利多回饋顧客，自即日起推出正七人座日系豪華休旅QX60 2.0t尊榮優惠價238萬元起，比原來價格降低30萬元，推估降幅最少12%。

生策會改選 楊泮池接會長

生策會昨（3）日召開第八屆第一次理監事聯席會議，完成新任會長、副會長與監事長改選。會長由中研院院士楊泮池接任，監事長由台大前校長陳維昭續任。

中華電建構影視內容生態系

中華電信持續深化台韓影視合作布局，Hami Video最新獨家韓劇《神與律師事務所》將於3月13日正式首播，昨（3）日舉辦開播記者會，特別邀請男主角柳演錫來台宣傳。中華電信個人家庭分公司副總陳淑玲表示，Hami Video將全力朝向「打造全台灣最懂觀眾的影視平台」的目標邁進。

生策會再增雙委員會 強化競爭力

生策會昨（3）日召開第八屆第一次理監事聯席會議，通過新成立「新藥發展委員會」及「AI智慧醫療發展委員會」，面對全球醫療創新加速與資本市場變動，未來要透過雙委員會戰略布局，強化台灣在「原創新藥」與「AI智慧醫療」的國際競爭力。

iPhone 17e來了 電信三雄拚場

蘋果iPhone 17e被譽為是「最超值的蘋果AI手機新標竿」，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳昨（3）日宣布預約辦法，將於11日開賣，同時公布專屬購機資費方案，搭配1,399元專案、綁約48個月，最低零元起。

專家觀點／高股息熱潮 潛藏人性心理機制

台灣投資人對於債券與高股息的熱愛已不是祕密，一些投資社團裡最常見的問題不是「這檔報酬率多少」，而是「這檔月配多少」、「年化配息率幾趴」。即使可能知道配息會從淨值扣除，知道股利要併入綜所稅，要扣二代健保，依然對這些產品趨之若鶩。為什麼投資人如此執著於「看得到的現金流」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。