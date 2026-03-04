聽新聞
0:00 / 0:00
生策會再增雙委員會 強化競爭力
生策會昨（3）日召開第八屆第一次理監事聯席會議，通過新成立「新藥發展委員會」及「AI智慧醫療發展委員會」，面對全球醫療創新加速與資本市場變動，未來要透過雙委員會戰略布局，強化台灣在「原創新藥」與「AI智慧醫療」的國際競爭力。
生策會表示，為了強化台灣原創新藥全球競爭力，新一屆理監事會積極籌組的「新藥發展委員會」，將邀請具國際成功經驗的國內藥廠參與。並要透過制度化對話與技術交流，整合研發、臨床、法規與資本市場機制，研議台灣新藥發展最佳策略，提升原創新藥成功率與國際能見度。
另一方面，為了打造科技驅動的醫療創新平台，因應全球AI醫療快速發展趨勢，生策會將同步籌組「AI智慧醫療發展委員會」，聚焦三大方向，包括：一，AI臨床應用推動，要推動影像判讀、精準診療、臨床決策支援系統落地；二，跨域整合平台，希望結合半導體、ICT與醫療體系資源；三，國際標準與法規對接，將強化數據治理與國際市場接軌能力。未來期待要透過科技與醫療深度融合，建立可規模化、可輸出的智慧醫療解決方案，推動台灣成為亞洲AI醫療創新重鎮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。