經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生策會昨（3）日召開第八屆第一次理監事聯席會議，完成新任會長、副會長與監事長改選。會長由中研院院士楊泮池接任，監事長由台大前校長陳維昭續任。

生策會並選出新一屆副會長並由三席增設為四席，其中廣達電腦（2382）董事長林百里、中國醫藥大學董事長蔡長海都將續任副會長，新任副會長則由台北榮總院長陳威明、及總統府資政沈榮津出任。

生策會強調，新一屆理監事會同時啟動跨域整合戰略規劃，將以「新藥研發」與「AI智慧醫療」為雙核心主軸，強化台灣生醫產業的長期競爭力。

生策會表示，楊泮池曾擔任兩屆生策會副會長，亦為國家新創獎召集人，長期推動醫療創新與科技產業合作，熟稔臨床、學研與產業鏈結機制。未來將在既有基礎上，深化「科技導入醫療、醫療帶動產業」的整合發展模式，加速創新轉譯效率與產業升級動能。

生策會卸任會長、中研院院士翁啟惠任期圓滿完成，獲全體理監事一致推舉為名譽會長。生策會表示，翁啟惠長期以國際視野推動台灣生醫產業與全球接軌，未來仍將持續提供策略建言，支持組織穩健發展與國際布局。

生策會說明，本屆副會長由三席增設為四席，主要是為了強化跨域協作機制，希望透過科技、醫療與產官體系整合，形成更完整的政策對話與產業推動平台，加速資源整合與決策效率。在這個規劃架構下，這次推選出來的四位副會長，科技領域將繼續由林百里扮演重要角色，私立醫療領域則由蔡長海續任協助；至於兩位新任副會長，陳威明將代表公立醫療領域協助會務推動，沈榮津希望能更加助力產官協作的效用。

翁啟惠 楊泮池 陳維昭

生策會改選 楊泮池接會長

生策會昨（3）日召開第八屆第一次理監事聯席會議，完成新任會長、副會長與監事長改選。會長由中研院院士楊泮池接任，監事長由台大前校長陳維昭續任。

