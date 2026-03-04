快訊

行銷線上／為何數據愈多，客戶風險判斷力愈低？

經濟日報／ 許縈欣

過去幾年，企業在客戶經營上投入了大量資源建置數據系統，使用率儀表板、看健康度分數、監測互動紀錄、建立續約預測模型。理論上，資訊愈完整，決策應該愈清楚；但實際上，數據愈多，判斷反而愈模糊。

不少企業主管都有類似經驗，會議上可以提出一整排指標，但不見得能快速回答「這個客戶續約是安全的嗎？」結論往往是再觀察看看。這並不是分析能力不足，而是一種管理現象，我們認為數據是判斷依據，卻沒能真正運用在支撐判斷。

近年的產業研究顯示，多數企業已能即時掌握大量客戶行為數據，但真正能將這些數據轉化為「判斷是否要介入」的比例仍偏低。

企業並不缺資訊，而是缺乏一套能夠說清楚，哪些訊號是重點、要綜合衡量的邏輯。

所以就出現了一開始提到的弔詭現象，數據看起來一切正常，但卻隱約感到不安，當客戶流失的狀況太高時，團隊回頭檢視數據，卻難以指出哪一個指標是預警資訊。

例如，「客戶健康度」原本是為了協助快速辨識風險而存在，卻在許多企業中，逐漸演變成一種心理安慰機制。當分數維持在安全區間，組織便傾向相信現況穩定；即使個別指標出現異常，也常被解釋為短期波動。我們對健康度分數要有正確認知，健康度是加權結果，不是判斷依據。能理解客戶目前狀態，但無法解釋為什麼這個狀態需要客戶成功人員介入。

當分數取代了思考，企業實際上是把判斷責任外包給模型。這也是為何不少流失案例在事後檢討時才發現，相關指標其實已顯示出變化，只是當時被平均值掩蓋了。

另一個問題，是數據儀表板文化正在改變管理者的行為。當所有資訊都被即時呈現，決策者反而更容易陷入觀望狀態，因為數據還在更新，會覺得需要再看一下，或再等等，比較安全。

關鍵問題並不在於企業是否蒐集了足夠多的客戶資訊，真正缺的不是更多指標，而是判斷順序。

在這麼多的指標裡，哪些訊號一旦出現，就應該優先被解讀為風險？模型能減少流失率或辨識風險客戶，但模型本身並不提供「判斷哪些訊號最值得介入」的策略性指引。

懂得怎麼把數據翻成「我現在該做什麼」的判斷，仍然是人工判讀與管理決策的工作。

更進一步的風險是，過度依賴數據，可能讓判斷責任在組織中消失。當結果不如預期，問題容易被歸因為模型不夠準、指標設計不佳，數據本應協助人做出更好的判斷，而不是取代人承擔判斷的責任。

在一項2025年客戶流失的研究發現，系統與模型能夠處理大量資料並預測結果，但企業往往沒有足夠的機制把「預測結果」轉換成決策。

在高度不確定的市場環境中，企業真正需要的不是更精細的分數，而是能夠清楚說明為什麼現在要介入，能做風險控管的邏輯。當數據無法回答這個問題時，管理者就必須重新思考，是否我們把太多期待，放在工具與指標身上，卻忽略了判斷本身，仍然是需要訓練同仁、必須反覆練習的能力。（作者是Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

