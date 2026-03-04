專家觀點／高股息熱潮 潛藏人性心理機制

台灣投資人對於債券與高股息的熱愛已不是祕密，一些投資社團裡最常見的問題不是「這檔報酬率多少」，而是「這檔月配多少」、「年化配息率幾趴」。即使可能知道配息會從淨值扣除，知道股利要併入綜所稅，要扣二代健保，依然對這些產品趨之若鶩。為什麼投資人如此執著於「看得到的現金流」？

不敢動用本金 建立安全感

一份美國退休研究揭露了背後可能的心理機制，不只台灣人這樣，美國退休族也有類似的行為模式，只是表現方式剛好相反。

Alliance for Lifetime Income的退休研究所在2025年發布了一份研究報告，追蹤了7,498個美國退休家庭。研究者發現，同樣是可以用來消費的錢，退休族花費方式完全不同。終身收入，包括社會保險、退休金、年金這些每個月固定入帳的錢，退休族平均花掉了約80%。

但其他資產，那些放在401k退休帳戶、IRA、或一般投資帳戶的錢，還有薪資收入、資本收入，他們只花了大約50%。

更極端的例子是提領率。研究發現，一對65歲的已婚夫婦，實際從退休儲蓄帳戶的提領率只有2.1%，單身者是1.9%。

學術界常提到「4%法則」建議65歲退休者可以安全地每年提領4%，但實際數據顯示他們只提領了建議值的一半左右。代表這些退休族寧願過著比實際能負擔更拮据的生活，也不願意多動用一點「本金」。

定期進帳金額 容易被花掉

這是心理機制在作用，1988年經濟學家Hersh Shefrin和諾貝爾經濟學獎得主Richard Thaler提出「行為生命周期假說」，挑戰傳統經濟學。傳統經濟學認為錢是可替代的。100萬元現金跟每個月領5萬、連續領20個月，在經濟意義上應該一樣。但人的大腦會把錢分成不同的心理帳戶，對待方式完全不同。

「當期收入」帳戶最容易花。薪水、獎金、配息，這些定期進來的錢，花起來比較沒有罪惡感。但「資產」帳戶就不一樣了，定存、投資帳戶裡的錢，要動用時總會猶豫。至於「未來收入」帳戶，像是退休金，更是想都不敢想。

這份退休研究印證了這個假說。終身收入被大腦歸類為「當期收入」，而且是會持續流入，所以有80%被用來消費。但退休儲蓄被歸類為「資產」，即使理性上知道這些錢就是拿來退休用的，心理上就是擔心會提早用完，結果只花了一半左右。

回頭看台灣的高股息熱潮，會發現這可能是同一個心理機制的另一種表現。

台灣投資人的做法是主動把「資產」轉換成「收入」形式。買高股息ETF、債券基金，創造每個月固定的現金流。本質上可能是同一件事：人們都更願意花「收入」，而不願意動「本金」。

例如當你買了高股息ETF，每個月看到配息進帳5,000元，大腦的感受是「有收入了，可以花」，「每月入帳」就是讓人安心。

大腦思維模式 尋找確定感

但美國退休族是因為已經退休了，面對「還能活多久」、「錢可以用多久」的不確定性，不敢動本金。但台灣投資人，很多還在工作、還在累積財富階段，為什麼就在追求配息。

也許是配息讓人覺得「落袋為安」，或是工作環境的憂慮，讓人提前開始追求「退休現金流」安全感，也可能是華人社會更重視「固定收入」。唯一確定的是，行為生命周期假說揭示的心理機制——對「收入」和「資產」的感受不同，在台灣投資人身上，確實也能觀察到。

這份研究的啟示，是要你問自己：追求配息，是因為真的需要現金流來支應生活，還是因為「看到錢進來」感覺安心。如果是後者，我理解這個心理需求，也願意接受可能付出的代價嗎？

這不是缺陷，而是人性。面對不確定的未來，大腦會本能地尋找「確定感」。終身收入給了美國退休族確定感。每月配息給了台灣投資人確定感。理解這個機制，是為了找到屬於自己的平衡點。因為最好的投資策略，可能不是理論上最優的那個，而是你能長期執行、睡得安穩的那個。（作者是富邦投信董事長）