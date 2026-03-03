快訊

生策會第八屆會長改選完成 楊泮池接棒翁啟惠擔任新會長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生策會3日召開第八屆第一次理監事聯席會議，完成新任會長、副會長與監事長改選。會長由中研院院士楊泮池接任，監事長由台大前校長陳維昭續任。

生策會並選出新一屆副會長由三席增設為四席，其中廣達電腦（2382）董事長林百里、中國醫藥大學董事長蔡長海都是續任副會長，台北榮總院長陳威明、總統府資政沈榮津為新任副會長。

生策會強調，新一屆理監事會同時啟動跨域整合戰略規劃，將以「新藥研發」與「AI智慧醫療」為雙核心主軸，強化台灣生醫產業的長期競爭力。

生策會表示，楊泮池曾擔任兩屆生策會副會長，亦為國家新創獎召集人，長期推動醫療創新與科技產業合作，熟稔臨床、學研與產業鏈結機制。未來將在既有基礎上，深化「科技導入醫療、醫療帶動產業」的整合發展模式，加速創新轉譯效率與產業升級動能。

生策會卸任會長、中研院院士翁啟惠任期圓滿完成，獲全體理監事一致推舉為名譽會長。生策會表示，翁啟惠長期以國際視野推動台灣生醫產業與全球接軌，未來仍將持續提供策略建言，支持組織穩健發展與國際布局。

生策會本屆副會長由三席增設為四席，強化跨域協作機制：科技領域由林百里繼續扮演重要角色，私立醫療領域由蔡長海續任協助，公立醫療領域由陳威明助力，產官協作則透過沈榮津的加入，要透過科技、醫療與產官體系整合，形成更完整的政策對話與產業推動平台，加速資源整合與決策效率。

生策會本屆35位理事涵蓋金融、科技、醫療及學研領域。生策會表示，此次結構優化是整體戰略升級安排，期望借重半導體與ICT產業成熟經驗與資本動能，為生技產業導入技術優勢與市場資源，進行更具前瞻性的長期布局。

此外，生策會也新成立新藥發展委員會、及AI智慧醫療發展委員會，要透過雙委員會戰略布局。在新藥發展委員會方面，為了強化原創新藥全球競爭力，新一屆理監事會積極籌組的「新藥發展委員會」，將邀請具國際成功經驗的國內藥廠參與。並要透過制度化對話與技術交流，整合研發、臨床、法規與資本市場機制，研議台灣新藥發展最佳策略，提升原創新藥成功率與國際能見度。

在AI智慧醫療發展委員會方面，為了打造科技驅動的醫療創新平台，因應全球AI醫療快速發展趨勢，生策會將同步籌組「AI智慧醫療發展委員會」，聚焦三大方向，包括：一，AI臨床應用推動：推動影像判讀、精準診療、臨床決策支援系統落地；二，跨域整合平台：結合半導體、ICT與醫療體系資源；三，國際標準與法規對接：強化數據治理與國際市場接軌能力。要透過科技與醫療深度融合，建立可規模化、可輸出的智慧醫療解決方案，推動台灣成為亞洲AI醫療創新重鎮。

生策會強調，面對全球醫療創新加速與資本市場變動，台灣生醫產業必須同時掌握「原創新藥」與「AI智慧醫療」兩大關鍵動能。第八屆理監事會的組成與架構升級，不僅是人事改選，更是產業戰略再定位與升級。未來生策會將持續深化產官學研鏈結，擴大國際合作布局，打造兼具科技實力與臨床優勢的完整創新生態系，為台灣生醫產業開創更具高度與韌性的發展新局。

