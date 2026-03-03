INFINITI領先響應美製進口車輛關稅調降 QX60 2.0t降幅約30萬元

裕日車（2227）代理的INFINITI品牌3日宣布，率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，以實質利多回饋顧客，自即日起推出正七人座日系豪華休旅QX60 2.0尊榮優惠價238萬元起，比原來價格降低30萬元，推估降幅最少12%。

INFINITI即刻響應關稅調降措施，以最直接、有感的實質優惠回饋重視品味與質感的高端消費者，提供最值得入主的日式豪華精品座駕選擇。未來，INFINITI將持續深耕臺灣市場，積極導入更多元豐富的車型，構築完整產品陣容，回應車主對高質感移動生活的美好期待。

INFINITIQX60 2.0一直是國人很喜歡的進口車款之一，舒適空間、豪華質感，以及前瞻豐富的科技配置，樹立豪華品牌正七人座休旅級距的全新標竿，滿足重視生活品味的家庭客群。

INFINITI QX60車系充分演繹當代日式豪華設計語彙，完美揉合沉穩氣場與俐落線條，立體車頭造型結合流線車側輪廓，展現自信而不張揚的視覺張力；以源自日本皇室貴族文化的端正品格與秩序美學，呈現低調內斂尊榮風格，並透過精緻工藝與匠心設計細節，襯托全車大器格局與雅緻風範，體現車主深厚涵養風範。為營造車室質感座艙細節，QX60嚴選細膩材質搭配極致講究職人工法，鋪陳全車溫潤觸感、營造寧靜而優雅的乘坐氛圍，並透過精心規劃三排座椅佈局，滿足全車珍貴乘客的乘適性與空間彈性。

行車安全方面，QX60實踐INFINITI「以人為本」造車理念，將便利性與安全科技整合於日常操作之中，榮獲IIHS Top Safety Pick+安全認證最高評價，並搭載ProPILOT智慧駕駛輔助系統，實現Level 2等級的輔助駕駛功能，讓駕駛更加從容安心，在質感與實用之間取得恰如其分的平衡。