立委催生原民返鄉列車第11年 2026年春假開始訂票

基於原住民族文化傳承，便利族人返回之交通，每年春假和7、8月及年底三個時段，都會開行「原民列車」，專門協助原住民返回部落。此政策是立委陳瑩在2016年推動成功的成果。此次春假原民列車，開設期間為4月2日(四)至4月7日(二)，即日起(3月3日)可以開始訂票。

陳瑩表示，回憶當初推動時，面臨「萬事起頭難」的挑戰，多次與原民會、交通部、審計部、主計總處以及地方政府協商，最終促成「原民列車」的誕生，如今已穩定營運第11年。她歡迎要返鄉的族人，可以多多利用。

陳瑩提到，過去原住民返鄉常面臨「一票難求」或需多次轉車的困境，而「原民列車」則是專為族人量身規劃的返鄉專列，大幅改善返鄉的便利性。

陳瑩指出，原民列車推動至今，從北迴加入南迴、加入紅眼列車(跨夜)、優化訂票系統、EMU3000加入運輸，不斷滾動式調整，提升族人返鄉交通的運輸品質，讓族人返回部落更容易、更方便、更輕鬆、更舒適。