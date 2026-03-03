快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

立委催生原民返鄉列車第11年 2026年春假開始訂票

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

基於原住民族文化傳承，便利族人返回之交通，每年春假和7、8月及年底三個時段，都會開行「原民列車」，專門協助原住民返回部落。此政策是立委陳瑩在2016年推動成功的成果。此次春假原民列車，開設期間為4月2日(四)至4月7日(二)，即日起(3月3日)可以開始訂票。

陳瑩表示，回憶當初推動時，面臨「萬事起頭難」的挑戰，多次與原民會、交通部、審計部、主計總處以及地方政府協商，最終促成「原民列車」的誕生，如今已穩定營運第11年。她歡迎要返鄉的族人，可以多多利用。

陳瑩提到，過去原住民返鄉常面臨「一票難求」或需多次轉車的困境，而「原民列車」則是專為族人量身規劃的返鄉專列，大幅改善返鄉的便利性。

陳瑩指出，原民列車推動至今，從北迴加入南迴、加入紅眼列車(跨夜)、優化訂票系統、EMU3000加入運輸，不斷滾動式調整，提升族人返鄉交通的運輸品質，讓族人返回部落更容易、更方便、更輕鬆、更舒適。

原住民族 原民會 族人

延伸閱讀

清明連假原民返鄉列車開始訂票 開設班次4月2日至4月7日

台鐵清明連假訂票開跑 首日售出近15萬張

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

屏北高中原民實驗班須返鄉服務 9成通過族語認證

相關新聞

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

床的世界（2938）3日公告，董事長陳燕飛逝世，享壽78歲。董事會已於同日確認異動並啟動後續接任程序，相關人事將另行公告。公司強調，各項業務採分層負責架構，營運一切正常，對股東權益與市場運作影響有限。

世紀風電3月下旬轉上市 離岸風電進入建置期帶動獲利高成長

世紀風電（2072）3日預計於3月下旬轉上市，3日舉辦上市前媒體茶敘，世紀風電董事長賴文祥表示，目前公司在手訂單充足，隨著離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026年至2029年間營運表現將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

市占率海放第2名 三陽2月蟬聯機車銷售冠軍寶座

2月機車戰報出爐，三陽（2206）以市占率42.8%，月銷售19,195台拿下冠軍，光陽緊追在後11,376台，市占25.4%，第三名山葉9,648台，市占21.5%，gogoro 1,510，市占3.4%。

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

星宇航空打造「空中應援團」 機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空（2646）即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。