年後打掃需求升溫 信義房屋旗下信義居家推清潔收納整合服務

春節連假剛結束，不少人開始進行年後打掃，信義居家表示，由於春節掃除禁忌較平常多，又有親友走春、廚房連日開伙，甚至因年前忙碌沒空打掃，帶動年後的鐘點清潔服務，其中以客廳和廚房為清潔重點；而現代人注重效率，通常也會同時預約整理收納服務，完成斷捨離與換季，用清爽潔淨的居家空間開啟新年新氣象。

信義居家首先分享，年後大掃除一般會選擇大年初五後，民俗上稱為「送窮」或「開工掃」，一次清理初一到初四因習俗未倒垃圾、未動掃把而累積的髒汙，春節通常也是居家環境重度使用的節慶，包含闔家團圓、親朋好友來往走春，大量使用客、餐廳等家居空間；而傳統年菜多是烹調手法繁複的功夫菜，也為廚房累積不少油汙。

從第一線服務數據顯示，年後清潔多集中在幾個高使用區域。首要即是廚房，包含爐台、牆面與抽油煙機周邊，都容易在頻繁使用後累積厚重油垢；而冰箱內的年菜、食材與新春禮盒，也需要重新盤點與清理。客廳與餐廳則因聚會活動多，沙發縫隙、地板與餐桌下方常殘留餅乾與食物碎屑等。臥室也可能在長假期間衣物更換頻繁，出現大量衣物堆放未歸位的情況。

信義居家因此指出，除了鐘點居家清潔改善髒汙問題，許多客戶也因此選擇同步安排整理收納服務，讓專業鐘點清潔人員處理細節區域，並由專業整理師協助篩選物品、重新規劃動線與擺放位置，透過斷捨離，有效避免空間暫時恢復乾淨，卻因物品過多，正常生活後很快就回復凌亂的情況。清潔與整理整合進行，也能一次解決居家清潔、整理、收納三大痛點，既符合現代人的效率需求，也能有效提升居家環境品質。

為回應年後的居家清潔與整理需求，信義居家即日起至3月31日止推出鐘點清潔優惠方案，平日4小時2,200元起。平台合作廠商皆為信義居家認證合作廠商，包括總管家家事清潔、茉莉家事服務、家立淨專業清潔與文潔清潔，以及居家整聊室的專業整理師服務，依照家庭需求規劃清潔與整理時數，流程清楚、費用透明，一站式完成年後居家環境煥新。

信義居家表示，年後大掃除不只是例行打掃，而是重新盤點生活習慣與空間使用方式的契機。透過專業團隊協助，把清潔與收納一次做好，讓居家環境回到清爽、有秩序的狀態，也讓新的一年從更穩定的生活節奏開始。未來將持續優化服務品質與合作機制，提供更貼近家庭需求的居家解決方案。

居家服務詳情請見：（https://livinglife.com.tw/service/cleaning-1p4h）