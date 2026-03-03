快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

年後打掃需求升溫 信義房屋旗下信義居家推清潔收納整合服務

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義居家表示，年後掃除可結合鐘點清潔服務與專業整理收納服務。圖／信義房屋提供
信義居家表示，年後掃除可結合鐘點清潔服務與專業整理收納服務。圖／信義房屋提供

春節連假剛結束，不少人開始進行年後打掃，信義居家表示，由於春節掃除禁忌較平常多，又有親友走春、廚房連日開伙，甚至因年前忙碌沒空打掃，帶動年後的鐘點清潔服務，其中以客廳和廚房為清潔重點；而現代人注重效率，通常也會同時預約整理收納服務，完成斷捨離與換季，用清爽潔淨的居家空間開啟新年新氣象。

信義居家首先分享，年後大掃除一般會選擇大年初五後，民俗上稱為「送窮」或「開工掃」，一次清理初一到初四因習俗未倒垃圾、未動掃把而累積的髒汙，春節通常也是居家環境重度使用的節慶，包含闔家團圓、親朋好友來往走春，大量使用客、餐廳等家居空間；而傳統年菜多是烹調手法繁複的功夫菜，也為廚房累積不少油汙。

從第一線服務數據顯示，年後清潔多集中在幾個高使用區域。首要即是廚房，包含爐台、牆面與抽油煙機周邊，都容易在頻繁使用後累積厚重油垢；而冰箱內的年菜、食材與新春禮盒，也需要重新盤點與清理。客廳與餐廳則因聚會活動多，沙發縫隙、地板與餐桌下方常殘留餅乾與食物碎屑等。臥室也可能在長假期間衣物更換頻繁，出現大量衣物堆放未歸位的情況。

信義居家因此指出，除了鐘點居家清潔改善髒汙問題，許多客戶也因此選擇同步安排整理收納服務，讓專業鐘點清潔人員處理細節區域，並由專業整理師協助篩選物品、重新規劃動線與擺放位置，透過斷捨離，有效避免空間暫時恢復乾淨，卻因物品過多，正常生活後很快就回復凌亂的情況。清潔與整理整合進行，也能一次解決居家清潔、整理、收納三大痛點，既符合現代人的效率需求，也能有效提升居家環境品質。

為回應年後的居家清潔與整理需求，信義居家即日起至3月31日止推出鐘點清潔優惠方案，平日4小時2,200元起。平台合作廠商皆為信義居家認證合作廠商，包括總管家家事清潔、茉莉家事服務、家立淨專業清潔與文潔清潔，以及居家整聊室的專業整理師服務，依照家庭需求規劃清潔與整理時數，流程清楚、費用透明，一站式完成年後居家環境煥新。

信義居家表示，年後大掃除不只是例行打掃，而是重新盤點生活習慣與空間使用方式的契機。透過專業團隊協助，把清潔與收納一次做好，讓居家環境回到清爽、有秩序的狀態，也讓新的一年從更穩定的生活節奏開始。未來將持續優化服務品質與合作機制，提供更貼近家庭需求的居家解決方案。

居家服務詳情請見：（https://livinglife.com.tw/service/cleaning-1p4h

信義房屋 廚房 生活習慣

延伸閱讀

在家也能養出澎潤水光肌 盤點十大美容儀品牌

春節連假到來 經濟部分享用電用水撇步安全又節能

相關新聞

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

床的世界（2938）3日公告，董事長陳燕飛逝世，享壽78歲。董事會已於同日確認異動並啟動後續接任程序，相關人事將另行公告。公司強調，各項業務採分層負責架構，營運一切正常，對股東權益與市場運作影響有限。

世紀風電3月下旬轉上市 離岸風電進入建置期帶動獲利高成長

世紀風電（2072）3日預計於3月下旬轉上市，3日舉辦上市前媒體茶敘，世紀風電董事長賴文祥表示，目前公司在手訂單充足，隨著離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026年至2029年間營運表現將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

市占率海放第2名 三陽2月蟬聯機車銷售冠軍寶座

2月機車戰報出爐，三陽（2206）以市占率42.8%，月銷售19,195台拿下冠軍，光陽緊追在後11,376台，市占25.4%，第三名山葉9,648台，市占21.5%，gogoro 1,510，市占3.4%。

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

星宇航空打造「空中應援團」 機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空（2646）即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。