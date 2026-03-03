5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
床的世界董事長陳燕飛逝世，享壽78歲。聯合報系資料照
床的世界董事長陳燕飛逝世，享壽78歲。聯合報系資料照

床的世界（2938）3日公告，董事長陳燕飛逝世，享壽78歲。董事會已於同日確認異動並啟動後續接任程序，相關人事將另行公告。公司強調，各項業務採分層負責架構，營運一切正常，對股東權益與市場運作影響有限。

陳燕飛創立床的世界超過40年，是台灣床墊產業的重要推手。早年僅以5位員工起家，即以引進歐美製床理念為核心，結合傳統工藝與自動化設備，奠定台灣彈簧床製造基礎。1977年即坐上台灣製床銷售龍頭，經銷通路遍及全台近500家，並外銷十餘國，包括美國、英國、法國、德國、日本、新加坡等，是最早走向國際化的台灣床墊品牌之一。

面對SARS後國人睡眠意識提升，陳燕飛於2003年大膽轉型，脫離傳統家具通路的寄賣模式，成立全台第一家床墊、寢具專業連鎖品牌「床的世界」，採「產客銷合一」與「多品牌行銷」模式，加速品牌升級與直營布局。此一策略讓公司從製造商成功躍升為台灣最大的床墊專賣通路商。

陳燕飛也積極推動國際合作，2006年取得美國BEMCO名床台灣區技術合作與總經銷權，隔年再取得ENGLANDER大中華區總代理，帶動公司在中高階市場的品牌深度。

為強化集團永續與製造能量，床的世界於2010年成立台北營運總部，並於2013年啟用中壢5,000坪、號稱全亞洲最大產能的床墊製造工廠，提升整體供應鏈效率。2016年更成為全台首家登錄興櫃的床墊公司（代號2938），奠定台灣市場龍頭地位。

隨著近年國人對睡眠品質重視提升，床的世界擁有最多門市據點、品牌組合橫跨國際到自有品牌，穩居台灣床墊專賣通路冠軍，目前正在推動申請上櫃程序。

