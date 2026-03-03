快訊

市占率海放第2名 三陽2月蟬聯機車銷售冠軍寶座

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
2月機車戰報出爐，三陽以市占率42.8%，月銷售19,195台拿下冠軍，光陽緊追在後11,376台，市占25.4%，第三名山葉9,648台，市占21.5%；圖為台北大橋三重往台北的機車瀑布。聯合報系資料照／記者許正宏攝影 許正宏
2月機車戰報出爐，三陽（2206）以市占率42.8%，月銷售19,195台拿下冠軍，光陽緊追在後11,376台，市占25.4%，第三名山葉9,648台，市占21.5%，gogoro 1,510，市占3.4%。

1~2月累計銷售，總市場售出102,688台，三陽繼續蟬聯銷售冠軍寶座，銷售44,162，市占率43.%，光陽25,566台，市占率24.9%，山葉22,702台、市占22.1%，電動機車gogoro 3,192，市占3.1%。

三陽工業於2月推出新春加碼優惠活動，有效帶動整體市場買氣，單月銷售表現亮眼。國民旗艦機種「全新迪爵」持續蟬聯熱銷寶座，2月銷售達 3,436 台，穩居單月最暢銷機種；運動車款DRG二代全新上市展現強勁動能2月銷售達 2,504 台；水冷機種 JET SL+ SuperC 上市後買氣持續延燒，2 月領牌數達 2,151 台，整體 JET 系列領牌數至 3,305 台。

時尚流行車款 CLBCU 與 Fiddle 車系銷售亦穩定成長，在多元產品線齊發帶動下，三陽 2 月市占率達 42.8%，持續穩居台灣機車市場銷售冠軍。

為回饋消費者支持，三陽開春推出多項優惠專案，國民首選「全新迪爵」提供24期0利率分期方案與購車補助金10,000元（直扣），並於熱銷三連冠之際再加碼購車金3,000元；JET SL+ SuperC推出冠軍優惠，加碼購車金2,000元；時尚流行車款Fiddle125則推出「風格禮遇購車」專案，加碼2,000元加油金及24期0利率方案，滿足多元族群需求。

三陽賀歲迎新春，透過一系列加碼回饋與實質優惠，期盼讓消費者在新的一年中，能輕鬆選購最適合的優質車款。

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

床的世界（2938）3日公告，董事長陳燕飛逝世，享壽78歲。董事會已於同日確認異動並啟動後續接任程序，相關人事將另行公告。公司強調，各項業務採分層負責架構，營運一切正常，對股東權益與市場運作影響有限。

世紀風電3月下旬轉上市 離岸風電進入建置期帶動獲利高成長

世紀風電（2072）3日預計於3月下旬轉上市，3日舉辦上市前媒體茶敘，世紀風電董事長賴文祥表示，目前公司在手訂單充足，隨著離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026年至2029年間營運表現將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

市占率海放第2名 三陽2月蟬聯機車銷售冠軍寶座

2月機車戰報出爐，三陽（2206）以市占率42.8%，月銷售19,195台拿下冠軍，光陽緊追在後11,376台，市占25.4%，第三名山葉9,648台，市占21.5%，gogoro 1,510，市占3.4%。

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

星宇航空打造「空中應援團」 機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空（2646）即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

