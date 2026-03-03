聽新聞
市占率海放第2名 三陽2月蟬聯機車銷售冠軍寶座
2月機車戰報出爐，三陽（2206）以市占率42.8%，月銷售19,195台拿下冠軍，光陽緊追在後11,376台，市占25.4%，第三名山葉9,648台，市占21.5%，gogoro 1,510，市占3.4%。
1~2月累計銷售，總市場售出102,688台，三陽繼續蟬聯銷售冠軍寶座，銷售44,162，市占率43.%，光陽25,566台，市占率24.9%，山葉22,702台、市占22.1%，電動機車gogoro 3,192，市占3.1%。
三陽工業於2月推出新春加碼優惠活動，有效帶動整體市場買氣，單月銷售表現亮眼。國民旗艦機種「全新迪爵」持續蟬聯熱銷寶座，2月銷售達 3,436 台，穩居單月最暢銷機種；運動車款DRG二代全新上市展現強勁動能2月銷售達 2,504 台；水冷機種 JET SL+ SuperC 上市後買氣持續延燒，2 月領牌數達 2,151 台，整體 JET 系列領牌數至 3,305 台。
時尚流行車款 CLBCU 與 Fiddle 車系銷售亦穩定成長，在多元產品線齊發帶動下，三陽 2 月市占率達 42.8%，持續穩居台灣機車市場銷售冠軍。
為回饋消費者支持，三陽開春推出多項優惠專案，國民首選「全新迪爵」提供24期0利率分期方案與購車補助金10,000元（直扣），並於熱銷三連冠之際再加碼購車金3,000元；JET SL+ SuperC推出冠軍優惠，加碼購車金2,000元；時尚流行車款Fiddle125則推出「風格禮遇購車」專案，加碼2,000元加油金及24期0利率方案，滿足多元族群需求。
三陽賀歲迎新春，透過一系列加碼回饋與實質優惠，期盼讓消費者在新的一年中，能輕鬆選購最適合的優質車款。
