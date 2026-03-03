快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

太景CKD貧血新藥一期臨床完成首例收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司太景*-KY（4157）3日宣布，旗下慢性腎臟病（CKD）貧血新藥ISM-4808正式啟動一期臨床試驗，並於3日完成首例受試者入組及給藥。此舉代表太景自2025年底引進該新藥計劃後，僅歷時一個季度即完成臨床試驗籌備並進入收案階段，展現出極高的研發執行效率。

太景生技表示，該公司自去年12月與Insilico Medicine簽署合作協議引進ISM-4808新藥計劃後，隨即馬不停蹄展開一期臨床試驗的籌備工作。在極短時間內接連取得臨床試驗中心醫院倫理委員會（IRB）核准，並通過科技部遺傳辦審查。本次試驗設計為隨機、雙盲、安慰劑對照、單次及多次給藥的劑量探索研究，旨在評估ISM-4808於健康成年人中，採單次、多次劑量遞增給藥之安全性、耐受性及藥物動力學特徵。

太景生技董事長黃國龍指出，ISM-4808是太景在藥物開發布局上的重要里程碑。團隊在引進計畫後短短三個月內，即完成從法規準備到首位受試者收案的挑戰，證明了太景在臨床開發上的專業實力。慢性腎臟病貧血市場仍存在未被滿足的醫療需求，公司期待透過這項全新機轉的藥物，為患者提供更安全、便利的口服治療選項，並將持續加速推進臨床進度，爭取早日進入下一階段開發。

ISM-4808為一款具備潛在best-in-class實力的HIF-PHD抑制劑。相較於傳統的紅血球生成刺激劑（ESA），ISM-4808作為全新作用機轉的口服藥物，具備提升鐵利用率、不需靜脈注射及安全性高等多重優勢，有望打破現有治療侷限。

慢性腎臟病（CKD）在大中華區盛行率逐年攀升，而貧血是CKD患者最常見的併發症之一，超過七分之的慢性腎臟病患者面臨貧血問題。太景表示，本次一期臨床試驗的啟動，展現了公司在慢性病治療領域的戰略布局與深厚的開發實力。隨著首例受試者完成給藥，太景將持續加速推動臨床進程，力求為廣大腎臟病患者提供更具療效且便利的用藥選擇，爭取在大中華市場占有一席之地。

太景 腎臟病

延伸閱讀

藥華藥財報／去年全年EPS達13.64元、獲利年增七成 將配2.6元股利

台灣腎病照護年碳排達百萬噸 相當環球航行1700趟

未來新藥FPT-001 向澳洲申請二期臨床

再生醫療產品 拚2026年上市

相關新聞

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

床的世界（2938）3日公告，董事長陳燕飛逝世，享壽78歲。董事會已於同日確認異動並啟動後續接任程序，相關人事將另行公告。公司強調，各項業務採分層負責架構，營運一切正常，對股東權益與市場運作影響有限。

愛爾達發股利超大方！ 每股配4.806元、分配率119%

愛爾達（8487）董事會3日通過2025年每股純益4.03元，每股配發4.806元，盈餘分配率達119%。

市占率海放第2名 三陽2月蟬聯機車銷售冠軍寶座

2月機車戰報出爐，三陽（2206）以市占率42.8%，月銷售19,195台拿下冠軍，光陽緊追在後11,376台，市占25.4%，第三名山葉9,648台，市占21.5%，gogoro 1,510，市占3.4%。

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

星宇航空打造「空中應援團」 機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空（2646）即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。