太景CKD貧血新藥一期臨床完成首例收案

新藥研發公司太景*-KY（4157）3日宣布，旗下慢性腎臟病（CKD）貧血新藥ISM-4808正式啟動一期臨床試驗，並於3日完成首例受試者入組及給藥。此舉代表太景自2025年底引進該新藥計劃後，僅歷時一個季度即完成臨床試驗籌備並進入收案階段，展現出極高的研發執行效率。

太景生技表示，該公司自去年12月與Insilico Medicine簽署合作協議引進ISM-4808新藥計劃後，隨即馬不停蹄展開一期臨床試驗的籌備工作。在極短時間內接連取得臨床試驗中心醫院倫理委員會（IRB）核准，並通過科技部遺傳辦審查。本次試驗設計為隨機、雙盲、安慰劑對照、單次及多次給藥的劑量探索研究，旨在評估ISM-4808於健康成年人中，採單次、多次劑量遞增給藥之安全性、耐受性及藥物動力學特徵。

太景生技董事長黃國龍指出，ISM-4808是太景在藥物開發布局上的重要里程碑。團隊在引進計畫後短短三個月內，即完成從法規準備到首位受試者收案的挑戰，證明了太景在臨床開發上的專業實力。慢性腎臟病貧血市場仍存在未被滿足的醫療需求，公司期待透過這項全新機轉的藥物，為患者提供更安全、便利的口服治療選項，並將持續加速推進臨床進度，爭取早日進入下一階段開發。

ISM-4808為一款具備潛在best-in-class實力的HIF-PHD抑制劑。相較於傳統的紅血球生成刺激劑（ESA），ISM-4808作為全新作用機轉的口服藥物，具備提升鐵利用率、不需靜脈注射及安全性高等多重優勢，有望打破現有治療侷限。

慢性腎臟病（CKD）在大中華區盛行率逐年攀升，而貧血是CKD患者最常見的併發症之一，超過七分之的慢性腎臟病患者面臨貧血問題。太景表示，本次一期臨床試驗的啟動，展現了公司在慢性病治療領域的戰略布局與深厚的開發實力。隨著首例受試者完成給藥，太景將持續加速推動臨床進程，力求為廣大腎臟病患者提供更具療效且便利的用藥選擇，爭取在大中華市場占有一席之地。