台船與BAE Systems簽署合作備忘錄 攜手探索先進海事防禦解決方案

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
台船3日宣布，已與全球國防與航太領先廠商BAE Systems簽署合作備忘錄 (MOU)。圖／台船提供
台船（2208）3日宣布，已與全球國防與航太領先廠商BAE Systems簽署合作備忘錄(MOU)。雙方將針對未來海事現代化需求，共同探索水面艦艇系統整合及無人海事解決方案的潛在業務合作。

本次MOU的簽署象徵台船與BAE Systems合作關係的進一步深化。雙方將結合台船在造船造艦與維修領域的在地實力，以及BAE Systems作為全球領先系統整合商的專業技術。

台船表示，藉由與BAE Systems建立更緊密的夥伴關係，將能有效導入國際頂尖技術，提升國內艦艇設計與系統整合能量。這項合作不僅能深化雙邊關係，更將為未來的海事安全與技術創新奠定堅實基礎。

相關新聞

王定宇緋聞「豪宅」曝光 房仲：視野佳夠隱密

鏡周刊爆料指出，民進黨立委王定宇傳出婚外情，和一名劉姓女子在台南市東區及北市信義區共築愛巢。根據周刊曝光照片，房仲指出，台北豪宅為「基泰帝景」，此豪宅視野好，環境清幽，且一戶一梯廳，私密性相當好。

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

星宇航空打造「空中應援團」 機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空（2646）即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

桃園豪宅新天價 「耑鑄」24樓頂樓戶每坪75.4萬元、價格再創高

台灣房屋觀察內政部實價登錄2025年桃園總價4,000萬元以上的豪宅交易中，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A19站的預售案「耑鑄」，24樓頂樓戶以每坪成交價75.4萬元，奪下桃園豪宅之冠。

少子化掀學區卡位戰！台南三大熱門雙語戰區 建商搶插旗

台灣少子化現象越來越明顯，但父母願意花在孩子身上的教育經費也越來越多，尤其近年「雙語學區」成為名校保證，重視教育的父母甚至在孩子入學前3~5年就提前卡位，讓民眾購屋出現「逐學區而居」的轉變，台南的善化、安南、歸仁更成為雙語學校三大戰區，吸引麗欣、聯捷、泰嘉、興富發、達麗等開發商插旗。

