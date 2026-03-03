聽新聞
台船與BAE Systems簽署合作備忘錄 攜手探索先進海事防禦解決方案
台船（2208）3日宣布，已與全球國防與航太領先廠商BAE Systems簽署合作備忘錄(MOU)。雙方將針對未來海事現代化需求，共同探索水面艦艇系統整合及無人海事解決方案的潛在業務合作。
本次MOU的簽署象徵台船與BAE Systems合作關係的進一步深化。雙方將結合台船在造船造艦與維修領域的在地實力，以及BAE Systems作為全球領先系統整合商的專業技術。
台船表示，藉由與BAE Systems建立更緊密的夥伴關係，將能有效導入國際頂尖技術，提升國內艦艇設計與系統整合能量。這項合作不僅能深化雙邊關係，更將為未來的海事安全與技術創新奠定堅實基礎。
