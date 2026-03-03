快訊

六福奪觀光業雙料冠軍 深化永續觀光布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台北六福萬怡酒店，長期深耕「永續旅遊、永續食旅」理念，繼獲臺北市觀光永續金獎肯定後，再榮獲台灣觀光金獎殊榮。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店，長期深耕「永續旅遊、永續食旅」理念，繼獲臺北市觀光永續金獎肯定後，再榮獲台灣觀光金獎殊榮。圖／六福旅遊集團提供

六福旅遊集團（2705）再傳捷報！台灣觀光業的最高榮耀，交通部觀光署2日舉辦2026觀光節慶祝大會頒獎典禮，頒發第三屆「台灣觀光金獎」，集團旗下六福村主題遊樂園與台北六福萬怡酒店，自全台高達357件參賽業者中脫穎而出，分別拿下「觀光遊樂業」與「觀光旅館及旅館業」金獎，成為本屆唯一橫跨兩大類別雙冠王，展現六福在觀光永續、節能減碳等面向的卓越實力與持續投入。

六福村主題遊樂園多年來深耕動物保育、環境永續與在地連結，不僅是休閒娛樂場域，更是與土地共生、與社會共好的觀光平台。近年積極推動節能減碳，自112年起每年平均節電達70萬度，並訂定每年5%溫室氣體減量目標，透過導入高效率設備與能源管理措施，同步落實零廢棄政策與減塑行動，彰顯低碳轉型成果，因此獲得評審青睞獲「觀光遊樂業金獎」肯定。

園區內的六福淺山聚落則為永續觀光示範基地，運用專利技術推動循環經濟，將423公噸動物排遺與生廚餘轉化為有機肥料，其減碳效益相當於兩座大安森林公園一年的碳吸收量，具體實踐「生活、生產、生態」三生共構理念。

在動物保育方面，六福村以最自然、最低干擾方式照養動物，深化生命教育，同時積極拓展國際合作。除舉辦國際動物專業工作坊、加入東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）外，更啟動國際犀牛合作計畫，建構跨國保育網路，提升台灣於全球保育領域的能見度。

位處台北南港車站四鐵共構交通樞紐的台北六福萬怡酒店，長期深耕「永續旅遊、永續食旅」理念，繼獲臺北市觀光永續金獎肯定後，再榮獲台灣觀光金獎殊榮。觀光署指出，六福萬怡持續深化ESG治理架構，將環境保護、社會責任與公司治理全面融入營運決策。

不僅在環境管理中，導入國際碳盤查機制，優化空調與照明分區分時控管，有效降低能源耗用與碳排放，並取得「銀級環保標章旅館」及「綠色餐廳」雙重認證。同步推動布品再利用、備品回收再製與減塑措施，以行動落實循環經濟。

餐飲端則建立食材溯源與永續採購制度，優先選用在地及友善農耕食材，推動惜食與低碳菜單設計，將永續理念延伸至供應鏈管理；並結合交通樞紐優勢推廣低碳旅遊，降低整體碳足跡，朝淨零目標穩步邁進。

六福旅遊集團表示，此次雙項肯定，是對集團長期投入永續觀光成果的高度認可。未來將持續以「減碳旅遊、環保住宿、自然教育」為核心發展方向，攜手政府與產業夥伴，接軌國際，共同打造綠色旅遊生態圈，穩健推動台灣觀光業邁向永續成長的新階段。

六福奪觀光業雙料冠軍 深化永續觀光布局，六福村、六福萬怡獲台灣觀光金獎肯定。圖／六福旅遊集團提供
六福奪觀光業雙料冠軍 深化永續觀光布局，六福村、六福萬怡獲台灣觀光金獎肯定。圖／六福旅遊集團提供

六福村主題遊樂園同步落實零廢棄政策與減塑行動，彰顯低碳轉型成果，因此獲得評審青睞獲「觀光遊樂業金獎」肯定。圖／六福旅遊集團提供
六福村主題遊樂園同步落實零廢棄政策與減塑行動，彰顯低碳轉型成果，因此獲得評審青睞獲「觀光遊樂業金獎」肯定。圖／六福旅遊集團提供

觀光 六福村

相關新聞

王定宇緋聞「豪宅」曝光 房仲：視野佳夠隱密

鏡周刊爆料指出，民進黨立委王定宇傳出婚外情，和一名劉姓女子在台南市東區及北市信義區共築愛巢。根據周刊曝光照片，房仲指出，台北豪宅為「基泰帝景」，此豪宅視野好，環境清幽，且一戶一梯廳，私密性相當好。

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

星宇航空打造「空中應援團」 機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空（2646）即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

桃園豪宅新天價 「耑鑄」24樓頂樓戶每坪75.4萬元、價格再創高

台灣房屋觀察內政部實價登錄2025年桃園總價4,000萬元以上的豪宅交易中，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A19站的預售案「耑鑄」，24樓頂樓戶以每坪成交價75.4萬元，奪下桃園豪宅之冠。

少子化掀學區卡位戰！台南三大熱門雙語戰區 建商搶插旗

台灣少子化現象越來越明顯，但父母願意花在孩子身上的教育經費也越來越多，尤其近年「雙語學區」成為名校保證，重視教育的父母甚至在孩子入學前3~5年就提前卡位，讓民眾購屋出現「逐學區而居」的轉變，台南的善化、安南、歸仁更成為雙語學校三大戰區，吸引麗欣、聯捷、泰嘉、興富發、達麗等開發商插旗。

