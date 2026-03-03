通力電梯去年台灣營收創高！今年導入「24/7 AI智慧服務」搶攻維保商機

芬蘭電梯大廠通力電梯（KONE）台灣董事總經理劉繼然3日表示，2025年通力台灣營收為歷史新高，年增幅度達雙位數，看好國內商用不動產熱絡，將帶動電梯需求，未來5年都相當樂觀，今年力拚營收同樣達雙位數成長，維保台數更要翻倍成長。

看好台灣電梯市場，全球最大電梯品牌之一通力宣布，將在台全面導入「24/7 AI 智慧服務」，今年起成為全產品標準配備。此舉象徵電梯維保模式正式由「人工事後反應」，升級為「AI 事前預測」，為台灣市場建立更高標準的安全治理及數位維運體系。

劉繼然表示，通力電梯在台主要以商用電梯和手扶梯業務為主，營收占比達九成，住宅電梯則較少，因此業績反而不受房市景氣影響，今年預計將安裝大巨蛋90幾台、金門遊客中心60幾台電梯，另，先前實績包括台北雙星大樓、台北捷運、高鐵、桃園機場、晶圓代工龍頭、IKEA、好市多等。

除了爭取新梯訂單外，通力為了強化維保服務，將24/7 AI 智慧服務將成為通力全產品標準配備，亦針對不同場域需求提供分級客製化方案，為商辦、公共建設與住宅建築量身打造專屬維保模式。

劉繼然指出，通力透過 AI 數據分析發現，電梯常見故障來源包括32%門系統異常、22%控制系統問題、8%樓層對位偏差及7%訊號偵測異常。傳統維保多在故障發生後才處理，難以及時掌握潛在風險。

但通力 24/7 AI 智慧服務以雲端與 IoT 全面聯網為基礎，即時收集設備關鍵運行數據，結合演算法進行異常判讀與趨勢分析，提前辨識零件老化與運行異常，在問題發生前即啟動預警與處置流程，從源頭降低停機與受困風險。

通力電梯2025年銷售額達約112億歐元，淨利約13.76億歐元，全球市值約344億歐元億歐元；全年新接訂單達15.4萬台，全球維保體系設備總量約180萬台。

在全球動能支撐下，通力台灣2025營收創下歷史新高，員工人數成長30%，劉繼然表示，今年持續擴大徵才，營收力拚續創新高，要全面搶攻維保、新梯商機，數位化維保與智慧服務布局則成為台灣市場成長的重要關鍵。