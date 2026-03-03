快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導
台積電南科三期擴張效應發酵，新市、善化、歸仁房市受矚目。信義房屋／提供
台積電南科三期擴張效應發酵，新市、善化、歸仁房市受矚目。信義房屋／提供

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，南科一、二、三期多為國有地只租不賣，早期南科一、二期已有光電與相關產業進駐，5年多前有部分舊廠房由台積電取得，陸續拆除進行第一波擴張產能空間，南科三期近日又傳出由台積電租下最大塊基地準備開發，且有聽聞台積電亦要開發中的A區產業專區，南科周邊的台南產業園區日前也有聯華林德氣體工業公司宣布投入新台幣18億元擴建產能，產業持續發揮群聚效應。

南科周邊的就業人口，帶動新市、善化、歸仁房市受益，建商陸續推案，工程師族群多為年輕小家庭，帶動兩房、小三房產品的需求；張榮指出，新市近年交易量與房價同步向上，7成以上為新成屋居多，單價多落在4字頭，善化則呈現產品多元發展，新市跟善化交界的LM重劃區屋齡約10-15年左右的透天產品總價約2,000至3,000萬元，新大樓與華廈比例約各半，兩房產品總價普遍站上1,000萬元，單價落在每坪35至40萬元之間。

除新市與善化地區，房市動能亦有以南科為中心向外擴散的態勢，歸仁也逐漸受惠。其中歸仁高鐵特區已有7至8個新案進場，成交行情多落在3至4字頭，部分指標案已站上5字頭，歸仁舊市區則仍以透天產品為主。

張榮指出，在地就學選項有南科實驗小學與實驗高中，生活機能方面，新市、善化、歸仁原有舊市區基礎成熟，全聯、超商、咖啡品牌等基本機能已到位，高鐵站前有三井outlet，學區與公共建設也逐步補齊。

在未來產業發展藍圖中，台南不僅有南科三期，未來還包括南科四期與高鐵旁的沙崙智慧科技城。張榮分析，沙崙目前已規劃大巨蛋、會展中心、智慧科技城與沙崙醫院，近期更有國家太空中心將在沙崙設置火箭研發基地的利多消息，拚今年發包2030年完工，可望形成新一波利多。

台積電 台南 先進製程

延伸閱讀

少子化掀學區卡位戰！台南三大熱門雙語戰區 建商搶插旗

遠東通訊園區將開「離捷運站最近」遠百 信義房屋揭商圈潛力

台中商用不動產市場升溫 聯聚中衡大廈商場5.88億元成交

北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

相關新聞

王定宇緋聞「豪宅」曝光 房仲：視野佳夠隱密

鏡周刊爆料指出，民進黨立委王定宇傳出婚外情，和一名劉姓女子在台南市東區及北市信義區共築愛巢。根據周刊曝光照片，房仲指出，台北豪宅為「基泰帝景」，此豪宅視野好，環境清幽，且一戶一梯廳，私密性相當好。

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

星宇航空打造「空中應援團」 機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空（2646）即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

桃園豪宅新天價 「耑鑄」24樓頂樓戶每坪75.4萬元、價格再創高

台灣房屋觀察內政部實價登錄2025年桃園總價4,000萬元以上的豪宅交易中，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A19站的預售案「耑鑄」，24樓頂樓戶以每坪成交價75.4萬元，奪下桃園豪宅之冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。