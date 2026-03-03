六福奪觀光業雙料冠軍 六福村、六福萬怡獲台灣觀光金獎肯定

六福（2705）再傳捷報，獲台灣觀光業的最高榮耀，交通部觀光署2日舉辦2026觀光節慶祝大會頒獎典禮，頒發第三屆「台灣觀光金獎」，集團旗下六福村主題遊樂園與台北六福萬怡酒店，自全台高達357件參賽業者中脫穎而出，分別拿下「觀光遊樂業」與「觀光旅館及旅館業」金獎，成為本屆唯一橫跨兩大類別雙冠王，展現六福在觀光永續、節能減碳等面向的卓越實力與持續投入。

六福村主題遊樂園多年來深耕動物保育、環境永續與在地連結，不僅是休閒娛樂場域，更是與土地共生、與社會共好的觀光平台。近年積極推動節能減碳，自2023年起每年平均節電達70萬度，並訂定每年5%溫室氣體減量目標，透過導入高效率設備與能源管理措施，同步落實零廢棄政策與減塑行動，彰顯低碳轉型成果，因此獲得評審青睞獲「觀光遊樂業金獎」肯定。

園區內的六福淺山聚落則為永續觀光示範基地，運用專利技術推動循環經濟，將423公噸動物排遺與生廚餘轉化為有機肥料，其減碳效益相當於兩座大安森林公園一年的碳吸收量，具體實踐「生活、生產、生態」三生共構理念。

在動物保育方面，六福村以最自然、最低干擾方式照養動物，深化生命教育，同時積極拓展國際合作。除舉辦國際動物專業工作坊、加入東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）外，更啟動國際犀牛合作計畫，建構跨國保育網絡，提升台灣於全球保育領域的能見度。

位處台北南港車站四鐵共構交通樞紐的台北六福萬怡酒店，長期深耕「永續旅遊、永續食旅」理念，繼獲臺北市觀光永續金獎肯定後，再榮獲台灣觀光金獎殊榮。觀光署指出，六福萬怡持續深化ESG治理架構，將環境保護、社會責任與公司治理全面融入營運決策。不僅在環境管理中，導入國際碳盤查機制，優化空調與照明分區分時控管，有效降低能源耗用與碳排放，並取得「銀級環保標章旅館」及「綠色餐廳」雙重認證。同步推動布品再利用、備品回收再製與減塑措施，以行動落實循環經濟。

餐飲端則建立食材溯源與永續採購制度，優先選用在地及友善農耕食材，推動惜食與低碳菜單設計，將永續理念延伸至供應鏈管理；並結合交通樞紐優勢推廣低碳旅遊，降低整體碳足跡，朝淨零目標穩步邁進。

六福旅遊集團表示，此次雙項肯定，是對集團長期投入永續觀光成果的高度認可。未來將持續以「減碳旅遊、環保住宿、自然教育」為核心發展方向，攜手政府與產業夥伴，接軌國際，共同打造綠色旅遊生態圈，穩健推動台灣觀光業邁向永續成長的新階段。