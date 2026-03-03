全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

延續2024年世界12強棒球賽中華隊勇奪冠軍的熱血氣勢，2026賽事花蓮市公所將在遠百花蓮舉辦戶外轉播，期待中華隊邁向世界強權的當下有你我的加油相伴。3月5日起在遠百花蓮建林廣場「2026世界棒球經典賽戶外轉播應援活動」登場，遠百板橋中山的GBA吉比鮮釀餐廳也同步直播中華隊賽事，用餐滿額就送莎莎玉米脆片，享受美食同步應援。邀請大家一起在戶外大螢幕前一起吶喊應援，感受最震撼的棒球魅力。

遠東百貨同步推出「Team Taiwan」全台應援活動，自3月5日至17日祭出會員回饋方案。遠百APP金級會員於男裝、家電當日單筆消費滿5,000元，可獲加碼贈送HAPPY GO點數200點。

另為響應球迷集氣，遠百加碼推出HAPPY GO點數兌換購物金活動，卡友以300點即可兌換200元抵用券，3月5日至18日期間於百貨服飾單筆消費滿1,000元即可折抵使用。

花蓮市公所表示，已取得ELTA愛爾達電視的公播授權，將在遠百花蓮戶外廣場全程轉播中華隊預賽四場賽事，並視晉級情況播放後續比賽。依規畫，轉播時段包括：3月5日11時中華對澳洲、3月6日18時日本對中華、3月7日11時中華對捷克，以及3月8日11時中華對韓國，邀請球迷共同應援。

為讓球迷觀賽更盡興，遠百花蓮同步推出「台灣英雄應援派對－強棒市集」，集結特色美食與人氣小吃，打造最具棒球氛圍的戶外派對。活動期間，民眾只要穿著任一棒球相關服飾，即可至現場服務台免費兌換小點心一份，現場也有花蓮市公所準備的應援加油棒和野餐墊供民眾使用。