快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空打造「空中應援團」 機上棒球主題影展熱血開播

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
凡搭乘台北飛往東京航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮。星宇航空／提供
凡搭乘台北飛往東京航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮。星宇航空／提供

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空（2646）即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

星宇航空亦於3月精心規劃棒球主題機上影音內容，將飛行時光化為一場文化的棒球影展。本次精選多部棒球主題經典電影及電視節目，包括打破種族藩籬的《傳奇42號》、小市場創造大奇蹟的《魔球》以及不因年紀放棄夢想，成為大聯盟最老菜鳥投手的《心靈投手》……等。

此外，亦同步上架兩部台灣原創棒球節目《那些年，撐起職棒的他們》與《下班去吃飯—陳傑憲／林安可》，帶領旅客看見球場外的另一面，展現台灣棒球文化的多元樣貌。更特別的是，星宇航空獨家收錄《夢想好棒》Podcast系列節目，邀請紀錄片導演龍男・以撒克・凡亞思、林智勝、王勝偉、黃宗安等重量級人物，從國際賽榮耀、傷痛重生到基層扎根，透過深度對談傳遞台灣棒球的精神核心。

此外，星宇航空亦邀請本屆WBC中華隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片，以其豐富國際賽事經驗與熱血精神，號召球迷齊心為中華隊加油。透過線上社群與機上體驗整合串聯，星宇航空將支持台灣棒球的力量從地面延伸至雲端，讓應援不只在球場，更在雲端與高空持續發酵，展現台灣團結一心的力量。

星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇打造「空中應援團」。星宇航空／提供
星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇打造「空中應援團」。星宇航空／提供

星宇航空邀請本屆 WBC 中華隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片。星宇航空／提供
星宇航空邀請本屆 WBC 中華隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片。星宇航空／提供

星宇航空精心規劃棒球主題機上影音內容，將飛行時光化為一場文化的棒球影展。星宇航空／提供
星宇航空精心規劃棒球主題機上影音內容，將飛行時光化為一場文化的棒球影展。星宇航空／提供

星宇航空精選多部棒球主題經典電影及電視節目。星宇航空／提供
星宇航空精選多部棒球主題經典電影及電視節目。星宇航空／提供

星宇航空獨家收錄《夢想好棒》Podcast 系列節目，透過深度對談傳遞台灣棒球的精神核心。星宇航空／提供
星宇航空獨家收錄《夢想好棒》Podcast 系列節目，透過深度對談傳遞台灣棒球的精神核心。星宇航空／提供

星宇航空亦邀請本屆 WBC 中華隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片。星宇航空／提供
星宇航空亦邀請本屆 WBC 中華隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片。星宇航空／提供

大聯盟 星宇航空 中華隊

延伸閱讀

經典賽開打！微風應援專區精品六折起、餐廳啤酒買一送一

經典賽／熱血應援！嘉市中正公園400吋大螢幕轉播 啦啦隊帶動氣氛

影／工程師徹夜排隊奧援中華隊 只為拿張育成簽名海報

經典賽／台南辦戶外轉播 雙場地轉播為中華隊應援

相關新聞

王定宇緋聞「豪宅」曝光 房仲：視野佳夠隱密

鏡周刊爆料指出，民進黨立委王定宇傳出婚外情，和一名劉姓女子在台南市東區及北市信義區共築愛巢。根據周刊曝光照片，房仲指出，台北豪宅為「基泰帝景」，此豪宅視野好，環境清幽，且一戶一梯廳，私密性相當好。

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

台積電南科三期擴張效應發酵 新市、善化、歸仁房市受矚目

隨著台積電（2330）在南科三期興建新廠，不僅強化台南在先進製程供應鏈中的關鍵角色，也進一步吸引國際半導體相關產業加碼投資。信義房屋專家表示，顯示國際半導體供應鏈長期看好台南投資環境，產業動能持續為周邊房市注入支撐力道，產業帶來的人口紅利，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，中華隊即將在東京巨蛋迎戰國際勁旅。看準應援熱潮持續升溫，遠東百貨（2903）3日宣布全台門市同步啟動「Team Taiwan」應援活動，其中遠百花蓮將於戶外廣場轉播賽事，各館亦推出多項加碼促銷，力拱球迷熱情，再掀全民棒球熱。

星宇航空打造「空中應援團」 機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空（2646）即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

桃園豪宅新天價 「耑鑄」24樓頂樓戶每坪75.4萬元、價格再創高

台灣房屋觀察內政部實價登錄2025年桃園總價4,000萬元以上的豪宅交易中，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A19站的預售案「耑鑄」，24樓頂樓戶以每坪成交價75.4萬元，奪下桃園豪宅之冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。