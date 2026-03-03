桃園豪宅新天價 「耑鑄」24樓頂樓戶每坪75.4萬元、價格再創高

台灣房屋觀察內政部實價登錄2025年桃園總價4,000萬元以上的豪宅交易中，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A19站的預售案「耑鑄」，24樓頂樓戶以每坪成交價75.4萬元，奪下桃園豪宅之冠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，「耑鑄」原先預售時每坪成交價達76.98萬元，但交屋後實際坪數增加，實價登錄修正該筆資料為每坪75.4萬元，實價登錄資料調整前後價格均是桃園區豪宅榜首，超越2024年的桃園預售豪宅案「力璞水御-耘山」每坪72.6萬元價位。

2025年「力璞水御-耘山」也刷新社區高價，頂樓戶每坪成交價73萬元、居去年亞軍；第三名的「威均青塘園」每坪成交價70萬，顯示青埔高端豪宅每坪單價已坐穩7字頭。

而預售屋的第四、五名則出現在中路特區，分別由「國泰GRAND PARK的28樓次高樓的每坪65.4萬元，以及「京懋泰閤」16樓每坪55.8萬元拿下。

預售屋豪宅單價前三名皆由青埔高鐵特區包辦，台灣房屋青埔高鐵直營店店長陳竹榆表示，青埔高鐵特區之所以能與藝文特區分庭抗禮，關鍵在於其交通機能；高鐵特區不僅具備高鐵桃園站與機場捷運的雙鐵共構優勢，更受矚目的是，2025年底開工的站前國泰廣場500億元投資開發案，是高鐵沿線規模最大的開發案，預計將引進複合式商辦、五星級飯店與大型商場，進一步強化青埔地區作為「桃園新都心」的國際門戶地位。

陳竹榆分析，高價榜單的指標案「力璞水御-耘山」，憑藉「老街溪第一排」無限棟距景觀與鄰近美術館的人文優勢，登上7字頭行情，確立區域的定錨效應，青埔結合景觀、生活環境與軌道經濟，具備高效通勤與高規格機能，吸引了大量來自雙北市、新竹縣市的高收入族群，形成「自用為主、投資為輔」的買盤結構。

至於2025年桃園市成屋豪宅方面，指標社區「中悅一品/中悅世界中心」屋齡雖已12年，仍不減其價值，去年4月的交易中，34樓高樓層戶以每坪成交價60萬元、奪桃園市成屋豪宅之冠，同步刷新該豪宅最高單價紀錄。

「中悅一品/中悅世界中心」34樓戶前一手屋主於2015年以6,168萬元、每坪成交價43.6萬元取得，持有約10年轉手，增值2,132萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在預售屋市場頻創高價之際，桃園傳統豪宅聚落「藝文特區」，包辦了2025年成屋豪宅的前兩名，憑藉成熟的商圈生活機能，依然是高資產族群的首選。

張旭嵐分析，藝文特區除了有桃園市立圖書館總館的地標外，即將通車的桃園捷運綠線，分別在藝文特區南北兩側設立G10、G11站，增強區域交通機能性。

不過張旭嵐指出，因藝文特區土地開發趨近飽和，讓土地資源較充沛的青埔高鐵特區新案急起直追，且重劃區棋盤式規劃，大坪數的景觀豪宅，成為豪宅買方的新選擇，加上高鐵交通優勢，也吸引不少移居桃園的高資產族，同時讓桃園豪宅市場進入「雙強爭輝」的發展。