快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

富宇2026「好家計畫」徵件開跑 行動手冊全新上線

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
「共好社區」是富宇好家計畫的遠望，期盼各社區共好且友善地長久經營家園。業者提供
「共好社區」是富宇好家計畫的遠望，期盼各社區共好且友善地長久經營家園。業者提供

為持續推動共好生活，2026年度富宇（4907）「好家計畫」自即日起至4月30日止開放徵件，全台逾150個富宇建設機構社區皆可提出申請；參與社區由管委會提出提案並通過審查，最高可獲得12萬元補助，讓理想生活在社區中萌芽。

「好家計畫」是富宇建設機構為服務社區住戶所推動的社區營造型計畫，以「共創美好生活」為核心，鼓勵社區提出貼近日常的行動提案。計畫最大特色在於充分信任社區、簡化行政負擔，免除繁瑣核銷流程，僅須憑一張收據即可完成核銷；今年更全新推出《好家計畫行動手冊》，系統化整理行動脈絡、申請步驟與實務經驗，協助新成立社區快速上手、順利加入。

富宇建設協理周燕槿指出，「好家計畫」鼓勵住戶主動挖掘並回應社區內部的核心需求，同時也期待促成跨社區、跨產業乃至與多元團體之間的共好連結。未來，富宇將持續以穩定陪伴與資源支持的角色，與社區共同成長，讓「好家計畫」成為串聯社區發展與社會正向影響的永續平台。

「好家計畫」報名類別區分為「種子社區」和「共好社區」。周燕槿說，「種子社區」是富宇好家計畫的起點，象徵社區參與的萌芽；「共好社區」則是富宇好家計畫的遠望，期盼各社區發展不同特色、共好且友善地長久經營家園。

回顧「共好社區」獲獎案例，曾有社區以在地生態為核心舉辦永續市集、推動食農教育，從都市種植箱延伸到中秋晚會的共享餐桌，讓土地與生活緊密相連；也有社區走進香山牡蠣田與尖石原民廚房，透過風味與故事重新建構人與社區的情感連結。

同時，也不乏成熟社區透過持續參與「好家計畫」深化主題、擴大影響力的企劃。例如延續志工隊經驗推動「韌性社區2.0」，將CPR、AED等急救知識與避難演練納入日常訓練，建立守望相助的安全網絡。

而在女性與親子住戶比例較高的社區，則透過親子身體語言課程、柔術防護與儀式設計，強化親密關係與自我保護意識，讓日常中的連結更有力量。

為了讓更多社區了解「好家計畫」申請方式，同時激發更多創新思考，富宇建設將在3月21日舉辦線上說明會，邀請台灣社造聯盟理事長楊玉如分享經典案例與實務觀察，並同步開放Q&A交流，回應社區申請相關提問，提供具體建議，協助社區從提案架構發想、內容撰寫到申請流程，順利完成提案準備。

食農教育 身體語言

延伸閱讀

青年暑期社區職場體驗徵件 邀非營利組織提供職缺

社區幫推動E化管理一站整理 助處理龐雜社區事務

彰化藝文發展徵選計畫開跑 受理報名到3月底

台南約6成建物屋齡已逾30年 危老都更輔導團助攻更新重建

相關新聞

王定宇緋聞「豪宅」曝光 房仲：視野佳夠隱密

鏡周刊爆料指出，民進黨立委王定宇傳出婚外情，和一名劉姓女子在台南市東區及北市信義區共築愛巢。根據周刊曝光照片，房仲指出，台北豪宅為「基泰帝景」，此豪宅視野好，環境清幽，且一戶一梯廳，私密性相當好。

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

桃園豪宅新天價 「耑鑄」24樓頂樓戶每坪75.4萬元、價格再創高

台灣房屋觀察內政部實價登錄2025年桃園總價4,000萬元以上的豪宅交易中，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A19站的預售案「耑鑄」，24樓頂樓戶以每坪成交價75.4萬元，奪下桃園豪宅之冠。

少子化掀學區卡位戰！台南三大熱門雙語戰區 建商搶插旗

台灣少子化現象越來越明顯，但父母願意花在孩子身上的教育經費也越來越多，尤其近年「雙語學區」成為名校保證，重視教育的父母甚至在孩子入學前3~5年就提前卡位，讓民眾購屋出現「逐學區而居」的轉變，台南的善化、安南、歸仁更成為雙語學校三大戰區，吸引麗欣、聯捷、泰嘉、興富發、達麗等開發商插旗。

桃園豪宅誰最強？青埔寫預售新高 藝文這棟狂賺2,132萬

桃園豪宅市場由藝文特區和青埔高鐵特區雙強鼎立，其中，青埔豪宅新案來勢洶洶，單價再創桃園豪宅天花板。

基地910坪 淡海輕軌淡水行政中心站開發案正式招商

第一太平戴維斯表示，新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案，正式公告招商，此案位於淡海輕軌V07淡水行政中心站南側，使用分區為捷運開發區，基地面積約910坪，採捷運土地開發方式辦理招商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。