富宇2026「好家計畫」徵件開跑 行動手冊全新上線

為持續推動共好生活，2026年度富宇（4907）「好家計畫」自即日起至4月30日止開放徵件，全台逾150個富宇建設機構社區皆可提出申請；參與社區由管委會提出提案並通過審查，最高可獲得12萬元補助，讓理想生活在社區中萌芽。

「好家計畫」是富宇建設機構為服務社區住戶所推動的社區營造型計畫，以「共創美好生活」為核心，鼓勵社區提出貼近日常的行動提案。計畫最大特色在於充分信任社區、簡化行政負擔，免除繁瑣核銷流程，僅須憑一張收據即可完成核銷；今年更全新推出《好家計畫行動手冊》，系統化整理行動脈絡、申請步驟與實務經驗，協助新成立社區快速上手、順利加入。

富宇建設協理周燕槿指出，「好家計畫」鼓勵住戶主動挖掘並回應社區內部的核心需求，同時也期待促成跨社區、跨產業乃至與多元團體之間的共好連結。未來，富宇將持續以穩定陪伴與資源支持的角色，與社區共同成長，讓「好家計畫」成為串聯社區發展與社會正向影響的永續平台。

「好家計畫」報名類別區分為「種子社區」和「共好社區」。周燕槿說，「種子社區」是富宇好家計畫的起點，象徵社區參與的萌芽；「共好社區」則是富宇好家計畫的遠望，期盼各社區發展不同特色、共好且友善地長久經營家園。

回顧「共好社區」獲獎案例，曾有社區以在地生態為核心舉辦永續市集、推動食農教育，從都市種植箱延伸到中秋晚會的共享餐桌，讓土地與生活緊密相連；也有社區走進香山牡蠣田與尖石原民廚房，透過風味與故事重新建構人與社區的情感連結。

同時，也不乏成熟社區透過持續參與「好家計畫」深化主題、擴大影響力的企劃。例如延續志工隊經驗推動「韌性社區2.0」，將CPR、AED等急救知識與避難演練納入日常訓練，建立守望相助的安全網絡。

而在女性與親子住戶比例較高的社區，則透過親子身體語言課程、柔術防護與儀式設計，強化親密關係與自我保護意識，讓日常中的連結更有力量。

為了讓更多社區了解「好家計畫」申請方式，同時激發更多創新思考，富宇建設將在3月21日舉辦線上說明會，邀請台灣社造聯盟理事長楊玉如分享經典案例與實務觀察，並同步開放Q&A交流，回應社區申請相關提問，提供具體建議，協助社區從提案架構發想、內容撰寫到申請流程，順利完成提案準備。