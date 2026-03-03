快訊

少子化掀學區卡位戰！台南三大熱門雙語戰區 建商搶插旗

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
台南私校林立，位於善化的蓮潭國中小國中部114首招即爆滿。記者朱曼寧／攝影
台南私校林立，位於善化的蓮潭國中小國中部114首招即爆滿。記者朱曼寧／攝影

台灣少子化現象越來越明顯，但父母願意花在孩子身上的教育經費也越來越多，尤其近年「雙語學區」成為名校保證，重視教育的父母甚至在孩子入學前3~5年就提前卡位，讓民眾購屋出現「逐學區而居」的轉變，台南的善化、安南、歸仁更成為雙語學校三大戰區，吸引麗欣、聯捷、泰嘉、興富發、達麗等開發商插旗。

根據內政部人口統計，2025年全國新生兒為10萬7,812人，不僅跌破11萬大關，且連續10年下滑，少子化現象越來越明顯。但也因為孩子生得少，許多家庭更願意將重金花在孩子的教育資源上，家長更傾向「菁英化教育」，並鎖定雙語學區就讀，讓孩子從小就能培養語言能力。

台南的教育風氣盛，過去就是私校林立的地區，近年更是轉向雙語教學，具備這項條件的學校不僅不受少子化影響，招生人數更是年年爆滿，善化、歸仁、安南等行政區的雙語學校招生全數超額，成為雙語學校三大戰區。

例如位於安南區的九份子國中小國中部114年度招150人，登記達204人，備取63人；小一新生則備取56人。歸仁區的沙崙高級中學（K-12）114年度國中部招180人，登記就超過200人。

南科所在的善化區也是如此，尤其蓮潭里綜合所得中位數蟬聯台南第一，平均年薪居全台頂端，居民多為南科高階主管與工程師，對雙語教育重視程度更高。台南市政府為應對遷入人口，斥資5.7億元興建蓮潭國中小第二期校舍及國中新建工程，並於2025年10月正式完工。114學年國中部首招240人，卻有352人登記，家長詢問熱烈。

目前台南三大雙語學區皆有個案推出，例如位於善化區、擁大成國小及蓮潭國中小國中部基本學區的麗欣建設「興華苑」，基地位於善化車站商圈核心地段，步行或騎車即可抵達大成國小、中山路及中正路商圈，市場與學區也近在咫尺，生活機能成熟，更重要的是該案開車約8分鐘即可直達南科園區，產品規劃2至3房，是許多南科工程師與在地自住家庭的理想選擇，實價登錄揭露每坪均價43.8萬。

深耕善化的麗欣建設以「優質生活提供者」為品牌核心，從居住者角度出發，選擇真正具備機能與發展潛力的地段，並將「蓋好房子」視為最基本的責任，不惜成本導入BIM建築資訊模型、第三方結構外審，以及內外防水工程，全面提升建築品質；最後，以完善的社區服務與長期經營思維，確保居住品質不隨時間折舊，透過多個面向實踐品牌理念。

此外，善化成屋透天案「聯上APPLE」同樣屬蓮潭國中小學區，主打美式莊園風格別墅聚落，地坪46坪~63坪、建坪62坪~78坪，總戶數共99戶，每戶總價落在2,600萬~3,800萬元。

而安南九份子重劃區的興富發「悦讀耶魯」，基地緊鄰九份子國中小學區，規劃2至3房、25~36坪格局，實價登錄已揭露89筆交易，每坪均價38.99萬；泰嘉開發於九份子的第十期建案「一字得」也揭露71戶，均價約39.43萬。

歸仁區的「達麗世界仁」逾4,000坪基地，規劃598戶住家、22戶店面，採21~54坪、2~4房格局，實價登錄共520筆交易，均價為44.15萬。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，逐學區而居的現象在台南相當明顯，尤其許多學校設有總量管制，不僅要戶籍正確，設戶籍的時間更要早，才能保證順利進入理想的學校就讀，也因此帶動明星雙語學區的房價與買氣。

台南三大熱門雙語學區個案一覽表。資料來源／實價登錄
台南三大熱門雙語學區個案一覽表。資料來源／實價登錄

興富發 南科 台南

