台中室內宴會最大桌數場地在這裡 單一樓層最大容納量可達千桌

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中國際會展中心有室內最大宴會場地，日前出租場地辦尾牙，桌數達到712桌。圖／讀者提供
台中國際會展中心有室內最大宴會場地，日前出租場地辦尾牙，桌數達到712桌。圖／讀者提供

台中市有多個室內大型宴會場地，但是一般最多的胃納是4百桌。不過，這項記錄已在年前、上個月7日被打破，地點則是在目前尚是試營運中的國際會展中心，桌數達到712桌。而且，目前已知，國際會展中心單一樓層最大可辦桌數達到1千桌，台中國際會展中心主任吳春見表示，期待下一個尾牙也許會再創紀錄。

據了解，712桌宴會的是永慶集團為旗下四品牌事業舉辦的尾牙宴，負責外燴的是阿秋餐飲事業旗下的好運來婚宴會館公司。當天他們出動3百多人，並順利執行完這項超級任務。

好運來婚宴會館公司總經理張榮福說，該公司取得台中國際會展中心「會議中心」的廚房委外經營權，負責會議中心各項大小會議的茶點、餐宴、便當和會議事項，相鄰的「展覽館」也可承接。

台中國際會展中心主任吳春見說，台北南港展覽館辦大型宴會很有經驗，每年尾牙經常可見桌數達1千2、3百桌，台中市有了國際會展中心，在「展覽館」的一、三樓分別可辦1千桌，已是中部最大室內宴會場地，若以視訊串連，桌數即達兩千桌。另在「會議中心」部分，則可達210桌。

吳春見另一身分是外貿協會台中辦事處主任，他因承接台中市府委外經營台中國際會展中心，因此同時也擔任國際會展中心。他說，台中國際會展中心的主旨就是辦展，所以場地使用會以會展優先。若單純舉辦大型宴會，則必須提出申請，會展中心會依「歷史優先（曾有租用記錄）」、租用先後和面積大小等做為審核依據，決定是否出租。

他表示，基於台中市是工具機重要聚落，以及位處台灣中心，又有機場、大學，會展中心附近又有中科等產業園區，十分看好未來的發展。

台中國際會展中心有室內最大宴會場地，日前出租場地辦尾牙，桌數達到712桌。圖／讀者提供
台中國際會展中心有室內最大宴會場地，日前出租場地辦尾牙，桌數達到712桌。圖／讀者提供

台中國際會展中心有室內最大宴會場地，日前出租場地辦尾牙，桌數達到712桌。記者黃寅／攝影
台中國際會展中心有室內最大宴會場地，日前出租場地辦尾牙，桌數達到712桌。記者黃寅／攝影

外貿協會 台中市 台中

相關新聞

王定宇緋聞「豪宅」曝光 房仲：視野佳夠隱密

鏡周刊爆料指出，民進黨立委王定宇傳出婚外情，和一名劉姓女子在台南市東區及北市信義區共築愛巢。根據周刊曝光照片，房仲指出，台北豪宅為「基泰帝景」，此豪宅視野好，環境清幽，且一戶一梯廳，私密性相當好。

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

桃園豪宅新天價 「耑鑄」24樓頂樓戶每坪75.4萬元、價格再創高

台灣房屋觀察內政部實價登錄2025年桃園總價4,000萬元以上的豪宅交易中，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A19站的預售案「耑鑄」，24樓頂樓戶以每坪成交價75.4萬元，奪下桃園豪宅之冠。

少子化掀學區卡位戰！台南三大熱門雙語戰區 建商搶插旗

台灣少子化現象越來越明顯，但父母願意花在孩子身上的教育經費也越來越多，尤其近年「雙語學區」成為名校保證，重視教育的父母甚至在孩子入學前3~5年就提前卡位，讓民眾購屋出現「逐學區而居」的轉變，台南的善化、安南、歸仁更成為雙語學校三大戰區，吸引麗欣、聯捷、泰嘉、興富發、達麗等開發商插旗。

桃園豪宅誰最強？青埔寫預售新高 藝文這棟狂賺2,132萬

桃園豪宅市場由藝文特區和青埔高鐵特區雙強鼎立，其中，青埔豪宅新案來勢洶洶，單價再創桃園豪宅天花板。

基地910坪 淡海輕軌淡水行政中心站開發案正式招商

第一太平戴維斯表示，新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案，正式公告招商，此案位於淡海輕軌V07淡水行政中心站南側，使用分區為捷運開發區，基地面積約910坪，採捷運土地開發方式辦理招商。

