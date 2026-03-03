台中室內宴會最大桌數場地在這裡 單一樓層最大容納量可達千桌

台中市有多個室內大型宴會場地，但是一般最多的胃納是4百桌。不過，這項記錄已在年前、上個月7日被打破，地點則是在目前尚是試營運中的國際會展中心，桌數達到712桌。而且，目前已知，國際會展中心單一樓層最大可辦桌數達到1千桌，台中國際會展中心主任吳春見表示，期待下一個尾牙也許會再創紀錄。

據了解，712桌宴會的是永慶集團為旗下四品牌事業舉辦的尾牙宴，負責外燴的是阿秋餐飲事業旗下的好運來婚宴會館公司。當天他們出動3百多人，並順利執行完這項超級任務。

好運來婚宴會館公司總經理張榮福說，該公司取得台中國際會展中心「會議中心」的廚房委外經營權，負責會議中心各項大小會議的茶點、餐宴、便當和會議事項，相鄰的「展覽館」也可承接。

台中國際會展中心主任吳春見說，台北南港展覽館辦大型宴會很有經驗，每年尾牙經常可見桌數達1千2、3百桌，台中市有了國際會展中心，在「展覽館」的一、三樓分別可辦1千桌，已是中部最大室內宴會場地，若以視訊串連，桌數即達兩千桌。另在「會議中心」部分，則可達210桌。

吳春見另一身分是外貿協會台中辦事處主任，他因承接台中市府委外經營台中國際會展中心，因此同時也擔任國際會展中心。他說，台中國際會展中心的主旨就是辦展，所以場地使用會以會展優先。若單純舉辦大型宴會，則必須提出申請，會展中心會依「歷史優先（曾有租用記錄）」、租用先後和面積大小等做為審核依據，決定是否出租。

他表示，基於台中市是工具機重要聚落，以及位處台灣中心，又有機場、大學，會展中心附近又有中科等產業園區，十分看好未來的發展。

台中國際會展中心有室內最大宴會場地，日前出租場地辦尾牙，桌數達到712桌。圖／讀者提供