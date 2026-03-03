快訊

桃園豪宅誰最強？青埔寫預售新高 藝文這棟狂賺2,132萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中悅一品。 圖／台灣房屋提供
桃園豪宅市場由藝文特區和青埔高鐵特區雙強鼎立，其中，青埔豪宅新案來勢洶洶，單價再創桃園豪宅天花板。

台灣房屋統計2025年桃園總價4,000萬以上的豪宅交易，預售部分，鄰近高鐵桃園站和機場捷運A19站的預售案「耑鑄」， 24樓頂樓戶原預售時以76.98萬寫下紀錄，交屋後實價登錄修正該筆資料為每坪75.4萬元，仍奪下桃園區豪宅榜首，超越2024年的桃園預售豪宅案最高價「力璞水御-耘山」72.6萬元，刷新桃園豪宅單價紀錄。

2025年「力璞水御-耘山」也刷新社區高價，頂樓戶的73萬元居去年亞軍；第三名的「威均青塘園」單價70萬，顯示青埔高端豪宅房價坐穩 7字頭。而預售屋的第四、五名則出現在中路特區，分別由「國泰GRAND PARK」和「京懋泰閤」拿下。

預售屋豪宅單價前三名皆由青埔高鐵特區包辦， 台灣房屋青埔高鐵直營店店長陳竹榆表示，青埔高鐵特區之所以能與藝文特區分庭抗禮，關鍵在於其交通機能，高鐵特區不僅具備高鐵桃園站與機場捷運的雙鐵共構優勢。

更受矚目的是，2025年底開工的站前國泰廣場500億投資開發案，是高鐵沿線規模最大的開發案，預計將引進複合式商辦、五星級飯店與大型商場，進一步強化青埔地區作為「桃園新都心」的國際門戶地位。

成屋豪宅方面，指標社區「中悅一品/中悅世界中心」屋齡雖已12年，仍不減其價值，去年4月的交易中，高樓層戶以每坪單價60萬元勇奪桃園市成屋豪宅之冠，也刷新該豪宅最高單價紀錄，該戶前一手屋主於2015年以6,168萬元、43.6萬元取得，持有約10年轉手，增值2,132萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在預售屋市場頻創高價之際，桃園傳統豪宅聚落「藝文特區」，包辦了2025年成屋豪宅的前兩名，憑藉成熟的生活商圈機能，依然是高資產族群的首選。

該區除了有桃園市立圖書館總館的地標外，備受關注的是近年將通車的桃園捷運綠線，其中G10、G11站位處藝文特區南北兩側，為藝文特區更添交通機能性。

不過，也因為藝文特區豪宅發展飽和，青埔高鐵特區新案急起直追，重劃區棋盤式規劃，大坪數的景觀豪宅，成為豪宅買方的新選擇，高鐵交通優勢，也吸引不少移居桃園的高資產族，同時讓桃園豪宅市場進入「雙強爭輝」的發展。

2025年桃園五大豪宅社區排行。 資料來源：台灣房屋
桃園預售屋單價王「耑鑄」。 圖／台灣房屋提供
豪宅 桃園

