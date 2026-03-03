高雄日航酒店與 Google YouTube team 合作 推廣港都春季文化盛事

高雄日航酒店響應「2026高雄櫻花季音樂節」，攜手 Google YouTube team 跨界合作，即日起推出「花漾春宴」住房專案，入住期間自3月2日至6月18日止，專案價每房5,700元起，專案含3,000元餐飲抵用金。凡於3月13日至15日期間預訂專案入住的賓客，每房加碼贈送「高雄櫻花季」音樂節入場券兩張，將城市旅遊行程與奢華住宿體驗完美串聯，邀請旅客深度體驗住宿、音樂與美食的春日浪漫時光。

高雄日航酒店位居亞洲新灣區核心地帶，鄰近高雄流行音樂中心、駁二特區、愛河灣、高雄夢時代購物中心等活動舉辦地點。除了音樂慶典「高雄櫻花季」，春季期間高雄藝文活動精彩不間斷，標性音樂祭典「大港開唱」、南韓人氣男團SEVENTEEN小分隊CxM演唱會、李昇基 × 李洪基夢幻組合首場海外合體演唱會等，將高雄推向國際旅遊焦點，吸引各地旅人與追星族齊聚港都。

高雄日航酒店期間限定推出「花漾春宴住房專案」，入住經典房型每晚5,700元起，專案包含3,000元餐飲抵用金，可自由運用於館內各餐廳消費或加購早餐，讓粉絲旅客依照自己的節奏安排用餐時光。無論是睡到自然醒在咖啡廳享用悠閒早午餐，演唱會前至SERENA全日餐廳、桃泉中餐廳飽餐一頓，或是散場後在RB22天空酒吧與樂迷同好延長幸福感，為旅客打造最舒適的旅行體驗。

酒店作為南台灣唯一日系品牌酒店，秉承日本「Omotenashi」待客之道，呼應日本春季賞櫻文化，此次特別響應「2026高雄櫻花季音樂節」，並與 Google YouTube team 攜手合作，透過數位平台推廣活動精彩內容，讓更多國內外旅客認識高雄春季之美。凡預訂「花漾春宴」專案並於2026年3月13日、3月14日及3月15日入住的賓客，每房加碼贈送「高雄櫻花季」音樂節入場券兩張，入住賓客除可前往活動欣賞音樂演出，更可於高雄日航酒店享用櫻花主題餐飲、登上天空酒吧欣賞港都夜景，打造完整的春日浪漫行程。