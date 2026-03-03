「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」招商 7／13截標

新北市政府捷運工程局公告正式辦理新北市「淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案」招商；全案位於淡海輕軌V07淡水行政中心站南側的公司田段17地號土地，使用分區為捷運開發區，基地面積約910.90坪，法定容積340%、建蔽率80%，採捷運土地開發方式辦理招商。

新北市政府捷運工程局指出，全案可彈性規劃作住宅、零售業、辦公室等使用，並於完工後新增輕軌車站南側出入口，支援地區產業發展需求，預計今年7月13日截標。

協助新北市政府捷運工程局招商的第一太平戴維斯分析，「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」基地座落於淡海新市鎮第一期發展區之核心地區，周邊行政中心、萬坪公園、淡水國民運動中心、新市國小、家樂福淡新店等設施充足，生活機能佳。

第一太平戴維斯指出，該案基地東側為淡金安居社會住宅，戶數共620戶，配置一樓店鋪、幼兒園及日照中心等，預計2029年完工，強化區域社會福利設施以及新一波的人口移入。

交通方面，耗時10年的淡江大橋預計於今(2026)年通車，淡海新市鎮將可經由淡海大橋，連接台61、台64快速道路，快速連接台北港、五股及桃園航空城等區域，大幅提升淡海新市鎮的交通便利性。

第一太平戴維斯表示，淡海新市鎮的聯外交通及生活機能持續強化，促進地方商業發展及就業機會成長，進一步增加居民便利的生活環境，帶動新市鎮朝TOD導向發展。