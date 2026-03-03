快訊

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

聽新聞
0:00 / 0:00

基地910坪 淡海輕軌淡水行政中心站開發案正式招商

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
淡海輕軌淡水行政中心站空拍圖。第一太平戴維斯／提供
淡海輕軌淡水行政中心站空拍圖。第一太平戴維斯／提供

第一太平戴維斯表示，新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案，正式公告招商，此案位於淡海輕軌V07淡水行政中心站南側，使用分區為捷運開發區，基地面積約910坪，採捷運土地開發方式辦理招商。

開發案可彈性規劃作為住宅、零售業、辦公室等使用，並於完工後新增輕軌車站南側出入口，支援地區產業發展需求，截標日期為115年7月13日。

第一太平戴維斯表示，此開發案基地座落於淡海新市鎮第一期發展區之核心地區，周邊行政中心、萬坪公園、淡水國民運動中心、新市國小、家樂福淡新店等設施充足，生活機能佳。

基地東側為淡金安居社會住宅，戶數共620戶，配置一樓店鋪、幼兒園及日照中心等，預計於118年完工，強化區域社會福利設施以及新一波的人口移入。

交通方面，耗時10年的淡江大橋預計於今年通車，淡海新市鎮將可經由淡海大橋，連接台61、台64快速道路，快速連接台北港、五股及桃園航空城等區域，大幅提升淡海新市鎮的交通便利性。

第一太平戴維斯表示，淡海新市鎮的聯外交通及生活機能持續強化，促進地方商業發展及就業機會成長，進一步增加居民便利的生活環境，帶動新市鎮朝TOD導向發展。

本次淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案，為捷運開發區單獨辦理招商，招商文件發售資訊請參考新北市政府捷運工程局網站，招商公告https://sav.li/HeSJYX 。

開發區 捷運 淡江大橋

延伸閱讀

半導體S廊帶帶動人口進駐 橋頭首座505戶中央社宅動土

遠東通訊園區將開「離捷運站最近」遠百 信義房屋揭商圈潛力

距台積電1.5公里 高捷R17世運站A6街廓公辦都更啟動招商

一表看2025年雙北市捷運宅十大交易熱點 北市這站最易入手

相關新聞

王定宇緋聞「豪宅」曝光 房仲：視野佳夠隱密

鏡周刊爆料指出，民進黨立委王定宇傳出婚外情，和一名劉姓女子在台南市東區及北市信義區共築愛巢。根據周刊曝光照片，房仲指出，台北豪宅為「基泰帝景」，此豪宅視野好，環境清幽，且一戶一梯廳，私密性相當好。

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

基地910坪 淡海輕軌淡水行政中心站開發案正式招商

第一太平戴維斯表示，新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案，正式公告招商，此案位於淡海輕軌V07淡水行政中心站南側，使用分區為捷運開發區，基地面積約910坪，採捷運土地開發方式辦理招商。

不動產聯盟總會交接 林正雄：虛坪改革是在捅馬蜂窩

中華民國不動產聯盟總會2日舉行理事長交接，由創會理事長林正雄交接給中洲建設董事長黃啟倫。林正雄表示，現在是不動產業最黑暗的時刻，呼籲政策改革應多思考。

創業之星選秀大賽開跑 分為公司組與學生組

經濟日報第十屆「創業之星選秀大賽」即日起受理報名，歡迎新創公司及有志投入新創領域的學生團隊參賽，公司組與學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金，冠軍與優勝團隊均可接受台大創創中心專業輔導，並獲本報報導，成為產業界亮點。

貨櫃海運即期運價喊漲 塞港潮恐再起 擾亂全球商品貿易

全球最大貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開波斯灣，因應美國與以色列聯盟對付伊朗的軍事衝突擴大，恐怕擾亂全球商品貿易，並推升即期運價上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。