Tesla 新車大量抵台 3月車市總銷台數約3.4至3.6萬台區間

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
TOYOTA瞄準電動車需求商機，3月 bZ4X宣布推出期間限定享半年隨插即充吃到飽方案。圖／官網截圖
TOYOTA瞄準電動車需求商機，3月 bZ4X宣布推出期間限定享半年隨插即充吃到飽方案。圖／官網截圖

國內車市3月依舊受到進口車關稅及國際地緣動盪牽動，業界推估總銷售台數約在3.4萬台到3.6萬台區間；電動車Tesla2月底及3月初約有3千多台運抵台灣，3月Tesla交車概況成為總市場銷售表現的重要關鍵。

電動車大廠特斯拉（Tesla）2月底及3月初多款新車將運抵台灣，業界推估總數量多達3、4千台，所以Tesla交車概況，將影響3月的新車銷售數字；和泰車代理TOYOTA瞄準電動車需求商機，純電動休旅bZ4X成功蟬聯兩個月電動車銷售冠軍， 3月再推優惠策略吸客。

國內的汽車業者分析，2025年8月，台美進口車關稅炒得火熱，Tesla曾經表態，台美關稅降幅非Tesla在台定價唯一價格因素；隨著國內對美國車進口關稅還未明朗下，特斯拉新車開始大量抵台，3月的交車概況，將反應國內消費者對於美中關稅期待的態度。

TOYOTA表示，國內還是有一群很愛電動車的消費者，瞄準電動車需求商機，新一代TOYOTA bZ4X以進口電動車賣國產價，比前一代便宜超過30萬元，128萬登場，純電動休旅bZ4X今年以來業績開紅盤，2月領牌438台，成功蟬聯單月電動車銷售冠軍，看好國人想開電動車的需求，熱銷電動車款bZ4X於3月再推優惠策略吸客，3月31日入主bZ4X，享半年隨插即充吃到飽。

針對3月新車市場銷售，TOYOTA推出全車系指定車款高額零利率並且延長保固，這個限連續準時定保者。針對商用車客戶則再出招，本月下訂TOWN ACE貨卡、廂型車者，可享買車零頭款分期優惠，再送3萬配件金。本月下訂Urban Cruiser/bZ4X者，可享6個月隨插即充，充電吃到飽。

進口豪華車品牌LEXUS則表示，關稅課題未定案，3月的車市銷智狀況也會非常辛苦，豪華車2月分占總市場構比已經掉到18.2%，2024年全年25.2%，顯示市場買盤觀望氣氛濃厚，未來還要持續觀察地緣政治對於經濟股市的干擾。

國內車市累計前兩個月，總市場銷售台數為5.71萬台，較去年同期衰退8.6%。銷售龍頭寶座依舊由TOYOTA拿下，共售出1.88萬台，LEXUS第二名，銷售台數為4,500台，HONDA第三名銷售台數為4153台，第4、5五名分別為中華車的CMC品牌售出3,434台，BENZ銷售台數為2916台。

和泰車 新車銷售 台美關稅

相關新聞

王定宇緋聞「豪宅」曝光 房仲：視野佳夠隱密

鏡周刊爆料指出，民進黨立委王定宇傳出婚外情，和一名劉姓女子在台南市東區及北市信義區共築愛巢。根據周刊曝光照片，房仲指出，台北豪宅為「基泰帝景」，此豪宅視野好，環境清幽，且一戶一梯廳，私密性相當好。

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

基地910坪 淡海輕軌淡水行政中心站開發案正式招商

第一太平戴維斯表示，新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案，正式公告招商，此案位於淡海輕軌V07淡水行政中心站南側，使用分區為捷運開發區，基地面積約910坪，採捷運土地開發方式辦理招商。

不動產聯盟總會交接 林正雄：虛坪改革是在捅馬蜂窩

中華民國不動產聯盟總會2日舉行理事長交接，由創會理事長林正雄交接給中洲建設董事長黃啟倫。林正雄表示，現在是不動產業最黑暗的時刻，呼籲政策改革應多思考。

創業之星選秀大賽開跑 分為公司組與學生組

經濟日報第十屆「創業之星選秀大賽」即日起受理報名，歡迎新創公司及有志投入新創領域的學生團隊參賽，公司組與學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金，冠軍與優勝團隊均可接受台大創創中心專業輔導，並獲本報報導，成為產業界亮點。

貨櫃海運即期運價喊漲 塞港潮恐再起 擾亂全球商品貿易

全球最大貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開波斯灣，因應美國與以色列聯盟對付伊朗的軍事衝突擴大，恐怕擾亂全球商品貿易，並推升即期運價上漲。

