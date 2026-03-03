Tesla 新車大量抵台 3月車市總銷台數約3.4至3.6萬台區間

國內車市3月依舊受到進口車關稅及國際地緣動盪牽動，業界推估總銷售台數約在3.4萬台到3.6萬台區間；電動車Tesla2月底及3月初約有3千多台運抵台灣，3月Tesla交車概況成為總市場銷售表現的重要關鍵。

電動車大廠特斯拉（Tesla）2月底及3月初多款新車將運抵台灣，業界推估總數量多達3、4千台，所以Tesla交車概況，將影響3月的新車銷售數字；和泰車代理TOYOTA瞄準電動車需求商機，純電動休旅bZ4X成功蟬聯兩個月電動車銷售冠軍， 3月再推優惠策略吸客。

國內的汽車業者分析，2025年8月，台美進口車關稅炒得火熱，Tesla曾經表態，台美關稅降幅非Tesla在台定價唯一價格因素；隨著國內對美國車進口關稅還未明朗下，特斯拉新車開始大量抵台，3月的交車概況，將反應國內消費者對於美中關稅期待的態度。

TOYOTA表示，國內還是有一群很愛電動車的消費者，瞄準電動車需求商機，新一代TOYOTA bZ4X以進口電動車賣國產價，比前一代便宜超過30萬元，128萬登場，純電動休旅bZ4X今年以來業績開紅盤，2月領牌438台，成功蟬聯單月電動車銷售冠軍，看好國人想開電動車的需求，熱銷電動車款bZ4X於3月再推優惠策略吸客，3月31日入主bZ4X，享半年隨插即充吃到飽。

針對3月新車市場銷售，TOYOTA推出全車系指定車款高額零利率並且延長保固，這個限連續準時定保者。針對商用車客戶則再出招，本月下訂TOWN ACE貨卡、廂型車者，可享買車零頭款分期優惠，再送3萬配件金。本月下訂Urban Cruiser/bZ4X者，可享6個月隨插即充，充電吃到飽。

進口豪華車品牌LEXUS則表示，關稅課題未定案，3月的車市銷智狀況也會非常辛苦，豪華車2月分占總市場構比已經掉到18.2%，2024年全年25.2%，顯示市場買盤觀望氣氛濃厚，未來還要持續觀察地緣政治對於經濟股市的干擾。

國內車市累計前兩個月，總市場銷售台數為5.71萬台，較去年同期衰退8.6%。銷售龍頭寶座依舊由TOYOTA拿下，共售出1.88萬台，LEXUS第二名，銷售台數為4,500台，HONDA第三名銷售台數為4153台，第4、5五名分別為中華車的CMC品牌售出3,434台，BENZ銷售台數為2916台。