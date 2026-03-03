不動產聯盟總會交接 林正雄：虛坪改革是在捅馬蜂窩

中華民國不動產聯盟總會2日舉行理事長交接，由創會理事長林正雄交接給中洲建設董事長黃啟倫。林正雄表示，現在是不動產業最黑暗的時刻，呼籲政策改革應多思考。

他特別點名內政部現正進行的虛坪改革，「是在捅馬蜂窩」，一旦實施，不是房價高起來，就是車位高起來，是吃力不討好的事，對民意將有不良影響，應該等第七波信用管制衝擊慢慢過去，再來循序漸進修正。

黃啟倫也呼籲政府在連七波信用管制已見效之際，應即刻啟動政策滾動式檢討，避免市場由「預期降溫」走向「非理性急凍」，進而衝擊整體經濟與兩百萬產業人員的家庭。

他表示，不動產是一條涵蓋土地開發、建築設計、營造施工、建材供應、經紀代銷、估價到物業管理的完整價值鏈，房市政策影響的不是單一企業，而是一整條產業鏈，背後支撐的是超過200萬名從業人員的家庭生計。

他指出，在金融環境持續收緊、市場動能轉弱之際，基層從業人員已感受到實質壓力，政府應審慎評估政策節奏，避免政策過度干預引發失業連鎖反應。

針對近年政府推出的七波選擇性信用管制，黃啟倫表示，政策已收效，應思考退場或調整的時機。「我們擔心的不是降溫，而是『過度治療』導致市場硬著陸，政策是否需要進入精準化調整階段。」

他警告，台灣住宅自有率高達84%，若市場因政策過度收縮而引發價格劇烈波動，恐將引爆金融系統性風險與社會層面的連鎖效應，風險不容小覷。