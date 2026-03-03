快訊

王定宇緋聞「豪宅」曝光 房仲：視野佳夠隱密

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
基泰帝景。圖／取自google 地圖。
基泰帝景。圖／取自google 地圖。

鏡周刊爆料指出，民進黨立委王定宇傳出緋聞，和一名劉姓女子在台南市東區及北市信義區共築愛巢。根據周刊曝光照片，房仲指出，台北豪宅為「基泰帝景」，此豪宅視野好，環境清幽，且一戶一梯廳，私密性相當好。

房仲指出，基泰帝景位於吳興街600巷，雖為信義區門牌，不過位處山區邊緣，緊臨象山保護區，環境單純、安靜，且周遭多屬低樓層物件，具備極佳的高樓視野，也可遠眺台北101樓。

另外該豪宅最大亮點是擁有極高私密性，除了地緣因素外，另有特殊的「一戶一梯廳」設計，住戶進出動線單純，出入電梯不用與他人照會，成為注重低調的高資產族群心頭好。

房仲表示，觀察豪宅近期房市表現，該社區屋齡約16年，憑藉著信義區的燙金門牌，與稀缺的自然環境，房價支撐力道相當穩健，觀察樂居實價資料，該社區共有41筆交易紀錄，近一年平均單價76萬，最高一坪85萬元。

房仲表示，根據實價資料，該社區依據坪數與景觀條件差異，總價帶在5,000萬元至9,000萬元 上下，雖然並非數信義計畫區內的蛋黃豪宅，但其獨特的隱密優勢，與相對好入手的總價，在中古豪宅市場中仍具備詢問度。

