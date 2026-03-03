國家盛典首選 台塩海洋鹼性離子水獲選臺灣燈會指定用水

2026臺灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣盛大登場，臺鹽公司旗下「台塩海洋鹼性離子水」獲選為本屆指定贊助用水，將以源自台灣海峽的純淨好水接待國內外貴賓。這是臺鹽繼國慶大會、總統就職盛典與台日外交高峰會後，再度以領導品牌之姿支持國家指標盛事，共創屬於台灣的文化風景。

台塩海洋鹼性離子水為國內首支鹼性機能水，上市逾20年，長年穩居機能水單一品牌市佔率冠軍。臺鹽公司發揮海洋生技研發優勢，以「奈米級離子交換膜電透析」與「三效蒸發」專利技術，打造甘甜順口的熟水口感。近期獲獎再創巔峰，除榮獲2026 Monde Selection國際品質評鑑金獎，達成「八度奪金」紀錄，也摘下「食品界米其林」比利時國際風味評鑑所ITI-2026「風味絕佳獎」最高三星殊榮，展現世界級的硬實力。憑藉國際認證的頂尖品質與安心保障，多次受邀於重要外交場合亮相，包含六度蟬聯國慶大典指定用水殊榮，是台灣官方接待國際嘉賓的指定首選。

近年臺鹽亦積極跨界，推動飲水與日常美學的連結，推廣高品質生活理念。臺鹽公司表示，參與臺灣燈會是對在地文化與觀光產業的實質支持。喝水是日常小事，也是生活品質的體現，盼讓「飲水」不只是解渴，更是能與美學風景共存的質感體驗。臺鹽將持續以高品質產品支持國家盛事，發揮引領市場的品牌影響力，在重要時刻陪伴台灣，向世界展現精湛的品質與活力。