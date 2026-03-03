台特化去年 EPS 為4.2元 法人估今年上看7.5元

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台特化（4772）公告2025年財報，本業特殊氣體成長以及併購泓潔科技綜效，稅後純益6.2億元，年增61%，每股獲利（EPS）為4.2元，其中，董事會決議發放現金股利每股3元，配發率約71.5%。

分析師指出，台特化併購弘潔科技補足chamber維護的服務缺口，與原有特氣業務形成「材料+服務」一站式解決方案。原有的核心產品矽乙烷（Disilane）擁有全球最大單一產線產能，受惠於N2製程需求倍增；新產品無水氟化氫（AHF）已通過驗證並開始出貨，預計2026年營收佔比將顯著提升；公司後續目標至2030年為止，一年推出一項新產品、每年有一項產品通過客戶驗證下，預估今年EPS上看7.5元。

