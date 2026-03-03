快訊

創業之星選秀大賽開跑 分為公司組與學生組

經濟日報／ 記者何易霖／台北報導

經濟日報第十屆「創業之星選秀大賽」即日起受理報名，歡迎新創公司及有志投入新創領域的學生團隊參賽，公司組與學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金，冠軍與優勝團隊均可接受台大創創中心專業輔導，並獲本報報導，成為產業界亮點。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。

「創業之星選秀大賽」已成為國內新創業界相當重視的賽事，2025年公司組及學生組共118隊參賽，包括公司組83隊、學生組35隊。今年賽事邁入第十屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位為日月光集團，後續將有更多企業加入協辦。

今年賽事分為公司組與學生組，鎖定四大類別，包括：一、科技與先進製造（鎖定具高技術壁壘的科學突破，如半導體、先進材料、能源、量子技術，以及工業4.0、智慧製造與物聯網硬體等）；二、生技醫療（新藥研發、精準醫療、醫療器材、數位健康及智慧醫療照護系統等）。

三、AI與軟體服務 （跨領域AI應用、大型語言模型 、SaaS企業服務、數據分析與雲端解決方案等）；四、創新服務與商業模式 （針對非技術驅動型的產品、服務與商業模式創新）。

「您只管創業，故事我們來說」。今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報與台大創創中心、創投顧問公司、金融投資團隊與知名企業等相關專業人士代表籌組評審委員會，統籌選拔作業，公司組與學生組都將各自選出冠軍一名、優勝二名。

公司組冠軍、優勝團隊，皆可獲得台大創創中心加速器計畫及獲得針對「組織及業務快速成長階段」新創團隊的客製化輔導，例如協助團隊策略規劃、財務預測與管控、組織管理方法。

學生組冠軍、優勝團隊也可加入台大創創中心孵化器計畫，協助團隊更專注於驗證產品構想，為創新構想建立商業模式，進而開發產品，將創意商品化。

冠軍與優勝團隊不僅能獲得台大創創中心專業輔導協助「鍍金」，也可獲得經濟日報全版版面報導。

本屆賽事即日起至5月15日（五）23：59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/innovation/index.html

點我報名

