航商大繞道 戲碼重演

美伊開打，國際局勢動盪不安，美伊戰事攪局，航商復航紅海計畫受阻，全球航商大繞道重演，恐推升運價大漲，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）同聲表示，將不會行經紅海等中東相關海域，並密切關注戰事發展。國內產險業者表示，目前大部分同業會保守以對，暫時不接兵險，但有些採個案評估。

美伊大戰恐導致中東航線中斷，萬海昨（2）日表示，暫停所有前往中東地區的貨物訂艙，未來何時恢復收貨，將視區域局勢變化另行通知客戶。長榮、陽明都表示，唯有在確保船舶航行紅海完全安全無疑慮下，才會返回紅海，陽明所屬的聯盟第1季都不會通行紅海。

此外，戰事問題導致油價及油輪漲勢再起，散裝族群中特定航商也將同步得利，國內的新興（2605）、裕民（2606）等旗下都有投資油輪，成為近期法人關注的焦點。

而中東衝突也使海上與航空保險風險急遽升高。兆豐產險表示，目前船舶險的兵險除外地區已包含荷姆茲海峽。若船舶預計進入除外地區，皆需於事前通知公司並獲同意及加費。