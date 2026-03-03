快訊

貨櫃海運即期運價喊漲 塞港潮恐再起 擾亂全球商品貿易

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球最大貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開波斯灣，因應美國與以色列聯盟對付伊朗的軍事衝突擴大，恐怕擾亂全球商品貿易，並推升即期運價上漲。

貨櫃航運龍頭地中海航運（MSC）已暫停中東地區的貨運訂艙；航運二哥馬士基以及德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）則暫停所有通過荷姆茲海峽的航行。

戰爭爆發也可能導致貨物改道後在其他港口壅塞，進一步推升即期貨櫃運價，而運價先前已經因服務位於衝突區域的因素而上漲。

赫伯羅德1日宣布，對該區域貨物每個20呎貨櫃加收1,500美元「戰爭風險附加費」，2日起生效。

中國最大航商中遠海運表示，已進入波斯灣並完成作業的船舶「已被指示前往安全水域待命或錨泊」，公司正評估「包括潛在替代卸貨港在內的各種選項」。

根據彭博取得並發給客戶的通知，港口與物流營運公司DP World（杜拜環球港務）先前已暫停杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali）的營運。不過該公司隨後表示，其四座碼頭目前均已恢復運作。

美國與以色列於在上周末對伊朗發動攻擊。伊朗的報復行動波及整個地區，包括位於阿拉伯聯合大公國、卡達與巴林的美國利益。衝突同時拖慢包括運送石油與天然氣船隻在內的船舶進出荷姆茲海峽的速度，並伴隨避免通行這條狹窄水道的警告。

除避開荷姆茲海峽外，馬士基表示，在葉門青年運動（胡塞武裝組織）威脅重啟對與美國及以色列有關的紅海貨船攻擊後，將改道避開蘇伊士運河，改經非洲南端航行。排名第五、且與馬士基組成船舶共享聯盟的赫伯羅德也宣布類似改道措施。

航運三哥法國達飛海運（CMA CGM）要求位於波斯灣的船舶立即避險，並暫停通過蘇伊士運河，同時對該區域訂艙每個20呎貨櫃加收2,000美元的「緊急衝突附加費」。

在此之前，馬士基與其他航商曾表示，2026年將是全面重返蘇伊士運河、恢復亞洲與歐洲間捷徑航線的一年。自2023年12月葉門青年運動組織的攻擊行動迫使航商改走非洲南端長程航線以來，多數業者一直避免使用該航道。

以色列 伊朗 貨櫃

