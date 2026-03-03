地緣衝突情勢緊張 雄獅、鳳凰等旅行社全面停賣中東商品

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線。多家旅行社昨（2）日進一步擴大停售中東旅遊產品，多採「全面暫停、滾動檢視」的方式因應。

中東情勢緊張，衝擊旅遊團，交通部觀光署昨日表示，2月28日起受影響團體達76團、約2,059人。其中，取消出團並辦理退費者約31團、851人；另受航班異動影響滯留國外旅客約45團、1,208人。

外交部昨日將巴林、阿曼、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯（不含邊界特定地區）及卡達等六國的旅遊警示燈號，從原本黃燈提升至橙燈，代表「避免非必要旅行」。局勢最嚴峻地區如伊朗、伊拉克、以色列等國，外交部維持「紅色」警示，代表不宜前往，宜儘速離境。

雄獅（2731）、鳳凰（5706）、可樂、易遊網皆強調，「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

旅行社評估戰事變化與航網不確定性，紛紛將杜拜、阿布達比等轉機與目的地商品下架，部分業者同步調整土耳其、希臘、埃及等需經中東航點的跨區行程，市場中東線銷售幾乎呈現快速冷凍態勢。

旅遊業者表示，杜拜機場是中東重要交通樞紐，現因戰事關閉，造成多條飛往中東及以該地轉機前往歐洲的航線取消，影響範圍涵蓋歐洲團（東歐、北歐）與土耳其、希臘、埃及等需經中東轉機的團體，部分旅客恐需改班或在當地滯留。

可樂旅遊表示，暫停銷售3月底前杜拜商品，並協助尚未出發旅客變更行程。

雄獅指出，3月8日前出發的杜拜團體皆取消出團，並提供轉團優惠（短線1,000元、長線2,000元），後續將依最新情勢與航班狀況彈性調整。

易遊網表示，美伊戰爭事件影響甚鉅，阿聯酋航空、卡達航空、阿提哈德航空已陸續宣布停飛或航班調整，影響中東及歐洲多個轉機航點，造成眾多旅客行程異動，有關機票退改事宜將依各航空公司公告政策辦理。