伊朗關閉荷姆茲海峽 陽明、萬海暫停收經此海峽貨

伊朗已宣布關閉荷姆茲海峽，導致波斯灣航運停擺，陽明海運（2609）、萬海（2615）宣布暫停經收由荷姆茲海峽到中東的貨，未來何時恢復收貨？將視地緣政治變化及荷姆茲海峽開放時間，航行策略會另行通知客戶，國內的長榮（2603）仍在評估市場變化概況。

陽明海運表示，因近期區域情勢變化，部分中東航線與港口作業受到影響,航班可能出現延誤或改道情形。目前相關航線已暫停收貨，已訂艙之貨載將持續更新船期與可能之延誤或改道資訊，將隨時為大家更新進一步安排。

萬海也表示，目前萬海有三條中東航線，因為荷姆茲海峽過不去，部分中東港口暫停作業，加上中轉港口貨物待轉增加，目前只能關注戰爭概況，再做新一步的航行計畫。

美伊開打，伊朗已宣布關閉荷姆茲海峽，國際局勢動盪不安，全球航商大繞道重演，法人看好長榮、陽明及萬海的未來的營運表現；戰事問題導致油價及油輪漲勢再起，國內的新興（2605）、裕民（2606）等旗下都有投資油輪，成為近期法人關注的焦點。

長榮、陽明都表示，唯有在確保船舶航行紅海完全安全無疑慮的情況下，才會返回紅海，陽明所屬的聯盟第1季都不會通行紅海。

國內的物流業者分析，今年航運產業不確定因素很多，除了美國關稅變動持續當中，俄烏戰爭一直無法停火，美國跟伊朗的情勢也不斷升溫，地緣政治問題短期無解，市場的變動不確定性跟去年不相上下，貨主或航商的都必須要更靈活、即時。