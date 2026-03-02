快訊

伊朗關閉荷姆茲海峽 陽明、萬海暫停收經此海峽貨

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
伊朗已宣布關閉荷姆茲海峽，導致波斯灣航運停擺，萬海（2615）宣布暫停經收由荷姆茲海峽到中東的貨，未來何時恢復收貨，將視地緣政治變化及荷姆茲海峽開放時間，航行策略會另行通知客戶。圖／萬海提供 黃淑惠

伊朗已宣布關閉荷姆茲海峽，導致波斯灣航運停擺，陽明海運（2609）、萬海（2615）宣布暫停經收由荷姆茲海峽到中東的貨，未來何時恢復收貨？將視地緣政治變化及荷姆茲海峽開放時間，航行策略會另行通知客戶，國內的長榮（2603）仍在評估市場變化概況。

陽明海運表示，因近期區域情勢變化，部分中東航線與港口作業受到影響,航班可能出現延誤或改道情形。目前相關航線已暫停收貨，已訂艙之貨載將持續更新船期與可能之延誤或改道資訊，將隨時為大家更新進一步安排。

萬海也表示，目前萬海有三條中東航線，因為荷姆茲海峽過不去，部分中東港口暫停作業，加上中轉港口貨物待轉增加，目前只能關注戰爭概況，再做新一步的航行計畫。

美伊開打，伊朗已宣布關閉荷姆茲海峽，國際局勢動盪不安，全球航商大繞道重演，法人看好長榮、陽明及萬海的未來的營運表現；戰事問題導致油價及油輪漲勢再起，國內的新興（2605）、裕民（2606）等旗下都有投資油輪，成為近期法人關注的焦點。

長榮、陽明都表示，唯有在確保船舶航行紅海完全安全無疑慮的情況下，才會返回紅海，陽明所屬的聯盟第1季都不會通行紅海。

國內的物流業者分析，今年航運產業不確定因素很多，除了美國關稅變動持續當中，俄烏戰爭一直無法停火，美國跟伊朗的情勢也不斷升溫，地緣政治問題短期無解，市場的變動不確定性跟去年不相上下，貨主或航商的都必須要更靈活、即時。

伊朗關閉荷姆茲海峽 陽明、萬海暫停收經此海峽貨

伊朗已宣布關閉荷姆茲海峽，導致波斯灣航運停擺，萬海（2615）宣布暫停經收由荷姆茲海峽到中東的貨，未來何時恢復收貨，將視地緣政治變化及荷姆茲海峽開放時間，航行策略會另行通知客戶，國內的長榮海運（2603）、陽明海運（2609）仍在評估市場概況。

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

TOYOTA瞄準電動車需求 bZ4X 3月再推享半年隨插即充吃到飽

和泰車（2207）代理TOYOTA瞄準電動車需求商機，純電動休旅bZ4X今年以來業績開紅盤，2月領牌438台，成功蟬聯單月電動車銷售冠軍，看好國人想開電動車的需求，熱銷電動車款bZ4X於3月再推優惠策略吸客，3月31日入主bZ4X，享半年隨插即充吃到飽。

易遊網全力協助受影響旅客處理退改票務事宜

近期美伊戰爭情勢升溫，國際航班營運受到影響，易遊網持續密切關注區域局勢動態，並以旅客權益與安全為首要考量，協助受影響旅客妥善處理後續行程。

大同投資審議會通過 增資子公司中華電子投資2.5億元

大同（2371）於2日公告，通過對旗下100%持股子公司中華電子投資進行現金增資。大同預計投入新台幣2.5億元，認購2.5萬張，每股價格為10元。

台股暴漲、房市遭冷凍 不動產聯盟總會喊：別再壓抑正當購屋

中華民國不動產聯盟總會2日舉辦第三屆授證交接典禮，由臺灣省不動產開發公會聯合會名譽理事長、中洲建設董事長黃啟倫接任理事長。黃啟倫表示，房市已經降溫，政府應該滾動式調整放寬，不要壓抑正當購屋行為，若市場失衡導致價格劇烈波動，恐引發連鎖性的社會與金融風險。

