智慧經營／凱基證券副總經理楊淑雯 扮理財顧問轉型推手

經濟日報／ 黃彥宏
凱基證券經紀暨財富管理通路處副總經理楊淑雯，帶領凱基證券通路轉型的過程，是一場針對企業文化與人才價值的「翻轉工程」。 凱基證券／提供
在台灣證券業的演進史上，從早期的「號子」嘶吼、頻繁短線交易，到如今強調資產配置與全方位財富管理，這不僅是產業結構的調整，更是一場關於觀念與價值的深刻革命。凱基證券經紀暨財富管理通路處副總經理楊淑雯正是站在這場浪潮尖端的見證者。

帶領通路翻轉工程

對楊淑雯而言，帶領凱基證券通路轉型的過程，並非單純的產品更迭或制度修補，而是一場針對企業文化與人才價值的「翻轉工程」。券商從傳統「接單者」到「顧問」是一場關於認知的革命，楊淑雯察覺到，客戶真正需要的不再只是零散的市場訊息，而是能陪伴他們走過完整財務旅程的夥伴。

「最大的挑戰，其實不在產品或制度，而在於價值觀的翻轉與角色認知的再定義。」楊淑雯直言。

過去，業務同仁的職責被定義為「買賣接單者」，他們習慣於追逐當下的熱點與波段。但要轉型為「理財財富顧問」，意味著同仁必須從單純的執行者，升級為具備高度視角的規劃者。

為了實踐「不為產品找客戶，而是為客戶找適合產品」的核心理念，楊淑雯與凱基團隊推動了系統化的專業升級。

2025年，凱基證券正式推出了全台獨家的WMP（Wealth Management Professional）財富管理專業顧問認證制度。這套制度不僅涵蓋傳統的投資配置，更深入到稅務規劃、信託架構與資產傳承等高階領域。透過這樣的訓練，楊淑雯試圖告訴同仁：你們的價值，在於協助客戶進行長期且整合式的財務規劃，而不僅僅是處理一筆買賣。

在管理實務上，楊淑雯深知單靠熱情與理念不足以支撐轉型，必須有強大的科技工具與集團資源作為後盾。凱基證券為此導入了「凱富RichLife理財規劃系統」，並結合LINE MINI App、智能客服與選股工具，將紛雜的市場數據優化為精簡、即時的資訊。楊淑雯認為，讓科技處理繁瑣的數據，才能解放同仁的時間，讓他們專注於理解客戶需求，提供更有溫度的「人本服務」。

提供有溫度的服務

此外，在凱基金推動「ONE KGI」的集團資源整合過程中，楊淑雯巧妙地運用了「PAM/SAM」機制（主要經營客戶業務與支援業務）。這套機制打破了金融服務常見的本位主義，無論是證券同仁還是銀行同仁，只要與客戶最熟識、最了解其需求，就擔任主要負責人（PAM）。

楊淑雯說，這種協作模式確保了第一線同仁不會為了業績而「多賣一個產品」，而是真正站在客戶角度，提供一站式的金融解決方案。

回首多年的職場管理經驗，楊淑雯用一句諺語精確地總結了她的管理靈魂——「良禽擇木而棲」。在人才高度流動、競爭極其激烈的金融業，楊淑雯認為，最優秀的人才就是「良禽」，而公司管理者的職責，就是將企業打造成一棵「良木」，與其高壓控管，她更相信環境的力量。

「打造好平台、建立好組織，讓優秀的人才在這個平台可以發揮所長，公司自然能有好的績效。」楊淑雯分享，這種理念體現在她對人才培育的堅持上，從校園招募的長期人才庫，到對經理人的回訓，再到嚴謹的資安與法遵控管，都是在修剪、滋養這棵「良木」，讓它穩健茁壯，吸引更多頂尖人才駐足。

對於正在職場中奮鬥，或渴望進入財富管理領域的後進，楊淑雯的經驗提供了一個關鍵的啟發：專業是基礎，但觀念的層次決定了高度。在她的帶領下，凱基證券展現了從「交易中心」轉向「解決方案中心」的決心。

她深信，金融業最重要的資產永遠是人才，而人才最珍貴的特質，則是那分能贏得客戶信賴、對專業與風控的堅持。

客戶 凱基金 資產配置

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

2月新車掛牌數 年月雙減

國內新車市場受春節、228假期，再加上美國汽車進口關稅未定案衝擊，2月銷售冷清，全月新車領牌數僅2.2萬輛，年減19.9%、較元月旺月下滑37%；和泰車代理的TOYOTA在 CROSS及RAV4兩大神車助威，拿下銷售冠軍賣出7,279台，銷售台數遙遙領先第二名的HONDA。

智慧經營／凱基證券副總經理楊淑雯 扮理財顧問轉型推手

在台灣證券業的演進史上，從早期的「號子」嘶吼、頻繁短線交易，到如今強調資產配置與全方位財富管理，這不僅是產業結構的調整，更是一場關於觀念與價值的深刻革命。凱基證券經紀暨財富管理通路處副總經理楊淑雯正是站在這場浪潮尖端的見證者。

趨勢觀察／強化組織感知力 產業升級關鍵

在全球供應鏈重組、對等關稅與地緣政治風險交織下，台灣中小企業正站在戰略轉折點。根據《2025年中小企業白皮書》，2024年我國中小企業達171.5萬家，創造逾31兆元銷售額，仍是支撐經濟的主力引擎。然而，亮眼數據背後隱憂仍存，過去仰賴「低價代工」的邏輯，在面對美、日等高技術標準市場時，已難以為繼。

商業興觀點／落實性平政策核心價值

在國際人權框架下，《消除對婦女一切形式歧視公約》（The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW）自1979年聯合國大會通過以來，至今已有超過189個國家批准，被譽為「婦女人權法典」。然而，歐洲與高加索地區的近期動向顯示，一股跨國性的保守趨勢正在形成。

數位沛方／活用 AI 工具 先解答三問題

從2025年下半年開始，我在企業內訓、顧問輔導、公開演講裡常被問的問題，已經不再是「AI可以幫我做什麼？」而是「我是不是已經落後了？」這句話背後，其實是一種很明顯的AI焦慮。

