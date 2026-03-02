快訊

商業興觀點／落實性平政策核心價值

經濟日報／ 陳逸婷（商研院中部辦公室研究員）

在國際人權框架下，《消除對婦女一切形式歧視公約》（The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW）自1979年聯合國大會通過以來，至今已有超過189個國家批准，被譽為「婦女人權法典」。然而，歐洲與高加索地區的近期動向顯示，一股跨國性的保守趨勢正在形成。

斯洛伐克在2025年9月通過憲法修正案，將「性別」在法律層面明確限縮為「男性」與「女性」兩類。批評者認為此修法直接否定跨性別及非二元性別者的合法身分，違反人權保護並與CEDAW的精神存在衝突。

喬治亞在2024年9月通過《家庭價值與保護未成年人法》（Law of Georgia On family values and the protection of minors），禁止在教育、媒體與公共場所宣傳性別認同不同於其出生性別或同性關係，並明定勞動與教育法不得忽視生理性別（Biological sex）。該法案以「保護未成年人」為名，但實際上限制了性別多元的公共呈現，削弱了LGBTQI+群體的權益保障。

這些案例說明在不同政治與文化脈絡下，政府均可能利用家庭價值、未成年人保護等語言，推動與CEDAW精神背離的政策。可見CEDAW的推動在全球正面臨困境。這對台灣而言具有重要啟示，雖然台灣已將CEDAW國內法化並定期提交國家報告，但若缺乏持續的社會共識與制度支持，同樣可能面臨反對聲浪或政策倒退。因此，建議方向如下：

一、強化社會溝通：當CEDAW被貼上外來干預標籤時，容易引發反彈。台灣在推動CEDAW時，應加強向社會大眾說明其核心價值，強調在地需求（如就業平權、教育機會、身心障礙與新住民權益）緊密相關。

二、建立預防倒退的制度：針對可能引發爭議的政策領域（例如教育、家庭或性別認同議題），應透過制度化機制（如跨部會協調、定期評估與公民參與）避免政策因短期政治或社會壓力而逆轉。

CEDAW作為保障女性與性別少數群體的重要國際公約，其核心精神在今日仍然面臨挑戰。這些案例對台灣具有重要的參考意義，即使已有CEDAW國內法化與定期國家報告的機制，若缺乏社會共識與持續教育，也可能在保守聲浪下遭遇倒退風險。唯有透過教育深化、制度設計與國際交流，持續培養社會對性別平等的支持與韌性，才能確保CEDAW的核心價值在台灣得以穩固落實，並在國際社會展現進步與堅定的姿態。

