趨勢觀察／強化組織感知力 產業升級關鍵

經濟日報／ 謝明德（國立屏東大學國貿系助理教授，APIAA產業顧問）

在全球供應鏈重組、對等關稅與地緣政治風險交織下，台灣中小企業正站在戰略轉折點。根據《2025年中小企業白皮書》，2024年我國中小企業達171.5萬家，創造逾31兆元銷售額，仍是支撐經濟的主力引擎。然而，亮眼數據背後隱憂仍存，過去仰賴「低價代工」的邏輯，在面對美、日等高技術標準市場時，已難以為繼。

傳統產業（金屬機電、民生、化學工業）基盤來看，年產值約13.7兆元，占製造業總產值58%，提供約197萬個就業機會。然而，傳產平均研發強度僅約3%，遠低於整體製造業的8%。這解釋了為何許多企業完成系統導入後，仍難將效率轉化為國際議價力。

企業正同時面臨高利率與高通膨長期化、地緣政治、CBAM永續法規上路、工業4.0的數位整合壓力，以及缺工與技術斷層。在這種環境下，競爭不再只是成本或產能的較量，而是組織能否快速感知風險與機會、配置資源的能力競賽。這也是為何2025年國際期刊《Industrial Marketing Management》指出，企業競爭優勢正轉向「組織敏捷性（Organizational Agility）」，而非單一產品或設備投資。

2024年出口結構顯示市場重心正明顯移動，美國市場：占比突破21.6%，中小企業對美出口依賴度同步提高。日本市場：穩定於9%至10%，動能轉向智慧醫療與數位治理。中國市場（含港）：出口依賴度持續下滑，已降至30.8%。這意味著台灣企業正從「規模導向」走向「規則與價值導向」市場。

欲在美日戰場取勝，企業必須建立三項核心能力：

一、感知：用數據看見市場的微弱訊號

感知不再只是傳統市調，而是透過數據工具掃描海外需求。目前美日需求集中於「社會問題解決型科技」，如美國的製造升級、日本的高齡化解決方案。截至2024年底，台灣具備創新能力的新創企業已超9,500家。若能串聯新創動能與傳統產業，將有助於改善「研發轉化效率低」的結構性問題。

二、掌握：從賣產品轉向輸出專業能力

中小企業優勢在於反應速度。透過平台機制，企業可將技術、人力與專案經驗系統化呈現。白皮書顯示，中小企業吸納了全國近八成、約919萬名就業人口，這龐大的人才庫是發展「專業導向貿易」的基礎。當企業能以「編排者」角色快速整合跨域專家，就有機會跳脫價格戰，取得高附加價值。

三、轉化：以組織彈性回應制度風險

面對對等關稅，企業不一定要大規模遷移產線，而是要具備快速重組資源的能力。透過數位平台與跨境協作，可在不增加固定成本下與海外研發端即時對接，將應變能力內化為日常運作。

未來的競爭不再是單一企業的較量，而是整體生態系的對抗。要把規模優勢轉化為長期競爭力，企業可用RICH模型收斂升級主軸：以Resilience強化抗風險韌性，以Innovation推動高值化與綠色產品，以Clusters透過聚落協作放大效應，以Hub作為樞紐連結新市場。

唯有組織具備感知、掌握與轉化能力，台灣中小企業才能在美日等高標準市場中，從「沉默的供應商」，升級為能主動回應全球前瞻需求的「價值編排者」。

