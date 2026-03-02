數位沛方／活用 AI 工具 先解答三問題

從2025年下半年開始，我在企業內訓、顧問輔導、公開演講裡常被問的問題，已經不再是「AI可以幫我做什麼？」而是「我是不是已經落後了？」這句話背後，其實是一種很明顯的AI焦慮。

每天打開手機，都是新的模型發布、新的功能更新、新的應用場景。昨天還在學提示詞，今天已經在講Agent，上周才熟悉一個工具，這周又出現三個替代方案。資訊爆炸的速度，遠遠超過我們消化的能力。甚至過年期間，我周遭還有一大群人每天在社群上展示自己又用AI做好了哪些事情、或開發了哪些工具。

在面對AI的「資訊焦慮」，很多人認為自己不夠努力。但我更常感覺到的是：「不是不學，而是學太多」。一邊買線上課程來看、一邊追各工具發布的使用指南、一邊測新工具模型，看起來很認真，但心裡卻愈來愈慌。

因為你不知道哪些真的重要？哪些只是短期話題？哪些和當下的工作有關？選項太多，就容易失去方向。

「少即是多」，我們常聽到，厲害的人是用減法，他們會留下真正最重要的，而不是什麼都要。在此我分享三個我自己自己的做法：

一、建立資訊減法清單

我會刻意不追某些內容。例如，不追所有模型發布、不研究和我產業無關的工具、不因為流量高就去學。請了解，學習本身也需要策略。如果你什麼都想要，最後很可能會什麼都抓不住。

二、確保專業知識與能力的足夠

AI再怎麼進化，終究需要搭配人的專業知識或能力，例如：商業判斷、目標拆解、數據解讀、組織協作。請記得，AI會淘汰的不是人，而是沒有核心能力的人。如果你的基礎紮實，AI的協作將會是你的加速器；如果基礎薄弱，AI則會讓問題放大。焦慮通常來自於對自己基礎的不確定，這時候先回頭去補強，會讓自己更有信心。

三、用PDCA看待AI應用，而不是用情緒

很多的人聽過PDCA循環，但可能就是把它當成一個工作上的概念，實際上，我們也可以把它應用在我們對待AI的態度上：

Plan規劃：明確設定我要用AI解決什麼問題。

Do執行：測試一到兩個工具即可，如果完全沒想法，可以先初步蒐集資訊看大家推薦的。

Check檢核：實際使用後，是否真的提升效率？數據有改變嗎？這部分要稍微留意的是，有些是因為我們還不順手，所以會覺得效率差，但如果是可以完成的，我的做法是再給個觀察期。

Act優化：有效就擴大，無效就放棄。用過不好用，代表很可能這工具不適合你，也可能是工具的發展還不夠到位，那我們就先看看是否有其他更適合的工具，而不是在這時被情緒帶著跑，覺得為何別人看起來都用很順，怎麼自己就是無法進入情況。

最後，我想提醒，我們其實不需要跟上所有AI，面對AI工具是否要採用，我們可以先問自己三個問題：一是它能不能幫我提升效率？二為它能不能幫我降低成本？第三，它能不能幫我做出更好的決策？

如果答案是否定的，那就先放著。請記得，學習不是愈多愈好，而是愈精準愈好。如此才能讓我們在追尋更好的發展應用時，維持健康的心態。