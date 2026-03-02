TOYOTA瞄準電動車需求 bZ4X 3月再推享半年隨插即充吃到飽

和泰車（2207）代理TOYOTA瞄準電動車需求商機，純電動休旅bZ4X今年以來業績開紅盤，2月領牌438台，成功蟬聯單月電動車銷售冠軍，看好國人想開電動車的需求，熱銷電動車款bZ4X於3月再推優惠策略吸客，3月31日入主bZ4X，享半年隨插即充吃到飽。

針對3月新車市場銷售，TOYOTA推出全車系指定車款高額零利率並且延長保固，這個限連續準時定保者。針對商用車客戶則再出招，本月下訂TOWN ACE貨卡、廂型車者，可享買車零頭款分期優惠，再送3萬配件金。本月下訂Urban Cruiser/bZ4X者，可享6個月隨插即充，充電吃到飽。

TOYOTA今年舉辦全新改款bZ4X新電動車上市發表會，出現進口電動車賣國產價，比前一代便宜超過30萬元，新一代TOYOTA bZ4X震撼價128萬全新登場，3月再推享半年隨插即充吃到飽優惠策略後，有望全面拉高2026年TOYOTA在國內的電動車市占率。

本次全新進化bZ4X，電池與馬達效能全面提升，全新高效能動力電池容量升級至74.7kWh，純電行駛里程大幅提升至743km，滿足顧客多元用車生活，讓續航無後顧之憂。充電系統同樣適用國內最普遍之公建快充規格-CCS1，可負荷最高充電功率提升至160kW，常態充電至80%僅需約28分鐘。