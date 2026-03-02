易遊網全力協助受影響旅客處理退改票務事宜

近期美伊戰爭情勢升溫，國際航班營運受到影響，易遊網持續密切關注區域局勢動態，並以旅客權益與安全為首要考量，協助受影響旅客妥善處理後續行程。

目前包含阿聯酋航空、卡達航空、阿提哈德航空已陸續宣布停飛或航班調整，影響範圍涵蓋中東及歐洲多個轉機航點，造成眾多旅客行程異動。有關機票退改事宜將依各航空公司公告政策辦理，易遊網客服中心同步提供諮詢協助，並提供相關處理政策：

首先，去回程皆尚未出發旅客，1. 航空公司退改政策，因此事件影響造成航班停飛而取消行程，依照航空公司公告規定，皆可免費取消退票，並免收相關手續費，於易遊網線上官網或是APP即可一鍵申請取消。

2. 易遊網額外航變保障政策，因航班停飛導致行程取消，且無替代航班之情況，凡機票與飯店同時於易遊網預訂之旅客，可申請目的地訂房免費取消。申請時須提供機票訂單編號及航班取消證明文件，以利後續作業。

第二種情況旅客已出發，1. 針對已出發旅客，回程航班尚未搭乘，後續更改將依各航空公司公告政策協助旅客辦理。

易遊網進一步表示，本次美伊戰爭事件影響層面甚鉅，相關航班異動數量龐大，目前客服中心正全力協助受影響旅客處理退改票務事宜，因進電量及線上訊息諮詢量持續增加中，敬請旅客耐心等候與見諒。