快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

易遊網全力協助受影響旅客處理退改票務事宜

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

近期美伊戰爭情勢升溫，國際航班營運受到影響，易遊網持續密切關注區域局勢動態，並以旅客權益與安全為首要考量，協助受影響旅客妥善處理後續行程。

目前包含阿聯酋航空、卡達航空、阿提哈德航空已陸續宣布停飛或航班調整，影響範圍涵蓋中東及歐洲多個轉機航點，造成眾多旅客行程異動。有關機票退改事宜將依各航空公司公告政策辦理，易遊網客服中心同步提供諮詢協助，並提供相關處理政策：

首先，去回程皆尚未出發旅客，1. 航空公司退改政策，因此事件影響造成航班停飛而取消行程，依照航空公司公告規定，皆可免費取消退票，並免收相關手續費，於易遊網線上官網或是APP即可一鍵申請取消。

2. 易遊網額外航變保障政策，因航班停飛導致行程取消，且無替代航班之情況，凡機票與飯店同時於易遊網預訂之旅客，可申請目的地訂房免費取消。申請時須提供機票訂單編號及航班取消證明文件，以利後續作業。

第二種情況旅客已出發，1. 針對已出發旅客，回程航班尚未搭乘，後續更改將依各航空公司公告政策協助旅客辦理。

易遊網進一步表示，本次美伊戰爭事件影響層面甚鉅，相關航班異動數量龐大，目前客服中心正全力協助受影響旅客處理退改票務事宜，因進電量及線上訊息諮詢量持續增加中，敬請旅客耐心等候與見諒。

易遊網 航班 航空公司

延伸閱讀

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美以攻伊朗／中多家航司應變 中東航線免費退改票

中東航班取消 港客多花上萬港元回家

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

相關新聞

杜拜樞紐關閉衝擊擴大 旅行社啟動應變、歐洲線與中東線大亂

美伊戰爭情勢升溫，部分區域領空相繼關閉，衝擊台灣旅行業歐洲及中東線操作。多家旅行社2日啟動緊急應變機制，協調改班、調整行程、暫停部分目的地銷售，全力因應航班大亂與旅客滯留狀況。可樂旅遊目前在歐洲約有百名旅客受影響，雄獅（2731）、五福（2745）、旅天下（6961）亦同步啟動專案小組，強調「旅客安全」為最高原則，並依定型化契約辦理退改與轉團優惠，觀察戰事後續發展滾動調整。

TOYOTA瞄準電動車需求 bZ4X 3月再推享半年隨插即充吃到飽

和泰車（2207）代理TOYOTA瞄準電動車需求商機，純電動休旅bZ4X今年以來業績開紅盤，2月領牌438台，成功蟬聯單月電動車銷售冠軍，看好國人想開電動車的需求，熱銷電動車款bZ4X於3月再推優惠策略吸客，3月31日入主bZ4X，享半年隨插即充吃到飽。

易遊網全力協助受影響旅客處理退改票務事宜

近期美伊戰爭情勢升溫，國際航班營運受到影響，易遊網持續密切關注區域局勢動態，並以旅客權益與安全為首要考量，協助受影響旅客妥善處理後續行程。

大同投資審議會通過 增資子公司中華電子投資2.5億元

大同（2371）於2日公告，通過對旗下100%持股子公司中華電子投資進行現金增資。大同預計投入新台幣2.5億元，認購2.5萬張，每股價格為10元。

台股暴漲、房市遭冷凍 不動產聯盟總會喊：別再壓抑正當購屋

中華民國不動產聯盟總會2日舉辦第三屆授證交接典禮，由臺灣省不動產開發公會聯合會名譽理事長、中洲建設董事長黃啟倫接任理事長。黃啟倫表示，房市已經降溫，政府應該滾動式調整放寬，不要壓抑正當購屋行為，若市場失衡導致價格劇烈波動，恐引發連鎖性的社會與金融風險。

長庚國際能源與湯淺台日聯手 共拓日本儲能市場

台塑集團創辦人王永慶二房長女王貴雲主導的長庚國際能源，今天宣布與日本知名電池大廠湯淺株式會社（Yuasa M&B）正式建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。