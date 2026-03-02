快訊

大同投資審議會通過 增資子公司中華電子投資2.5億元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同（2371）於2日公告，通過對旗下100%持股子公司中華電子投資進行現金增資。記者籃珮禎／攝影 籃珮禎

大同（2371）於2日公告，通過對旗下100%持股子公司中華電子投資進行現金增資。大同預計投入新台幣2.5億元，認購2.5萬張，每股價格為10元。

大同指出，本次增資案主要是基於長期投資需求，強化子公司財務結構。在本次交易完成後，大同對中華電子投資的累積持股數量將達到4萬張，持股比例維持100%，累積持有金額為4億元。

根據公告顯示，中華電子投資目前每股淨值為9.46元。大同表示，此案已依公司內部核決權限及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。目前大同有價證券投資占公司最近期財報總資產比例為73.72%，占歸屬於母公司業主權益之比例則為131.77%。

雖然本次交易屬關係人交易，但因屬對100%持股子公司增資，且經投資審議會核決通過，對大同整體營運模式並無變更。

